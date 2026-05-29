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    Rusia descarta que la UE medie en la guerra en Ucrania porque “es parte del conflicto, del lado de Ucrania”

    "No olviden que las armas europeas están siendo disparadas contra nosotros, lo que es imposible ignorar”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

    Por 
    Europa Press
    Rusia lanza ataque contra Kiev. Imagen archivo.

    El Kremlin ha recalcado este viernes que la Unión Europea (UE) no puede jugar un papel de mediación en la guerra en Ucrania debido a que “es parte del conflicto, del lado de Ucrania”, en medio de las discusiones sobre una posible mediación europea para desatascar las negociaciones entre Moscú y Kiev para intentar poner fin al conflicto desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

    “En estos momentos, Europa es parte del conflicto del lado de Ucrania. No olviden que las armas europeas están siendo disparadas contra nosotros, lo que es imposible ignorar”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

    Así, ha reseñado que “en esta situación, Europa no puede afirmar ser mediador, de ninguna manera”, apenas un día después de que la propia Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, descartara que el bloque pueda ser un mediador porque no es “neutral”, está “del lado” de Kiev y defiende “los intereses de Europa”, incluidos los de Ucrania.

    “No podemos ser mediadores, no podemos ser neutrales tratando a ambas partes de igual manera, porque hemos estado claramente del lado de Ucrania”, subrayó la jefa de la diplomacia europea, que añadió que tampoco puede hacerlo porque la Unión defiende sus “propios intereses fundamentales de seguridad”.

    Previamente, Kallas había rechazado la propuesta de Rusia de nombrar al excanciller alemán Gerhard Schroeder como mediador internacional alegando que no es idóneo porque mantiene vínculos con empresas rusas. El nombre de Schroder fue también descartado por el miistro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, quien incidió en que “en Europa hay otros muchos buenos líderes” que podrían jugar este papel.

    Más sobre:UcraniaRusiaUnión Europea

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