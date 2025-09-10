SUSCRÍBETE
Mundo

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

“Estos métodos de lucha contra aquellos a los que Israel considera sus enemigos y oponentes merecen la condena más firme”, apuntaron desde Rusia.

Por 
Europa Press
Israel ataca a líderes de Hamas en Qatar

El Gobierno de Rusia se ha sumado este miércoles a las condenas internacionales al bombardeo ejecutado por Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la capital de Qatar, Doha, y ha dicho que “busca socavar los esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica” al conflicto en la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores ruso ha dicho en un comunicado en su cuenta en Telegram que el ataque contra Qatar, uno de los mediadores en las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, “no puede ser visto como otra cosa que una acción destinada a socavar los esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Moscú considera el ataque como “una grave violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU”, “una violación de la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente” y “un paso de cara a una mayor escalada y desestabilización de la situación en Oriente Próximo”.

“Estos métodos de lucha contra aquellos a los que Israel considera sus enemigos y oponentes merecen la condena más firme”, ha señalado, al tiempo que ha reclamado “a todas las partes implicadas” que “adopten una postura responsable y eviten acciones que puedan llevar a una degradación de la situación en la zona del conflicto palestino-israelí y la búsqueda de un acuerdo político”.

“Rusia reafirma su postura consistente y de principios sobre la necesidad de lograr cuanto antes un alto el fuego en la Franja de Gaza ante la falta de alternativas para una solución exhaustiva al problema palestino a partir de una base legal internacional bien conocida”, ha zanjado Moscú.

El bombardeo, ejecutado contra la delegación de Hamas cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente de Estados Unidos, ha dejado al menos seis muertos --cinco miembros del grupo palestino y un policía qatarí-- y ha sido tildado de “terrorismo de Estado” por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

Al Thani aseguró el martes que su país se reserva su derecho a responder al ataque, al tiempo que sostuvo que las políticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, forman parte de “los continuos intentos de perturbar la seguridad y la estabilidad regionales”.

