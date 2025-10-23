SUSCRÍBETE
Mundo

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

“Rusia se reserva el derecho a responder a cualquier acción hostil por parte de la UE de la forma que consideremos apropiada y beneficiosa", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso.

Europa Press
Foto: AFP ALEXANDER KAZAKOV

El Gobierno de Rusia ha recalcado este jueves que “se reserva el derecho a responder” al nuevo paquete de sanciones anunciado por la Unión Europea (UE) contra Moscú en relación con la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, si bien ha incidido en que estas medidas “funcionan principalmente contra la UE”.

“Rusia se reserva el derecho a responder a cualquier acción hostil por parte de la UE de la forma que consideremos apropiada y beneficiosa, incluso si son intentos deliberados y sin éxito de causarnos daño”, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, que ha afirmado que esta respuesta irá “en línea con los intereses fundamentales” de Moscú.

Así, ha manifestado que las sanciones del bloque europeo “funcionan principalmente contra la UE”. “La capacidad de Bruselas de expandir sanciones contra nuestro país ha quedado en gran medida agotada”, ha sostenido en rueda de prensa, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

“Han agotado virtualmente todas las opciones para aplicar su concepto de causar una derrota estratégica a Rusia, tal y como pergeñaron, a través de daños a la economía rusa y sus capacidades de defensa”, ha reseñado, después de que la UE superara las reticencias de Eslovaquia y alcanzara un acuerdo sobre su 19ª tanda de sanciones contra Moscú.

Considerado uno de los más extensos y complejos aprobados hasta el momento por el bloque, este paquete apunta a las importaciones de gas natural licuado ruso, que estarán vetadas desde dentro de seis meses, pero también busca dar un golpe a la flota fantasma, añadiendo a 117 buques a la ‘lista negra’ de la UE, que pasa a incluir 558 embarcaciones, así como medidas contra el acceso a puertos, restricciones a transferencias entre barcos y de seguros, o un registro de barcos de falsa bandera.

Igualmente, la UE busca adaptarse a las maniobras de Rusia para sortear las sanciones y señala a 45 nuevas entidades que facilitan transacciones de mercancías prohibidas relacionadas con el desarrollo de drones, incluyendo doce empresas chinas, tres indias y dos tailandesas. Además, adopta un nuevo mecanismo que limita el movimiento de diplomáticos rusos dentro de la UE, por el que tendrán que solicitar permiso explícito a las autoridades nacionales para moverse entre países del bloque.

En el caso del sector financiero, la UE amplía el veto total a las transacciones a cinco bancos rusos y a otros cuatro situados en Bielorrusia y Kazajistán, además pasa a aplicar una prohibición a los servicios de criptomoneda para ciudadanos y entidades rusas.

“No suponen ningún problema”

Por otra parte, Zajarova ha apuntado que las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra las empresas petroleras Rosneft y Lukoil “no suponen ningún problema particular”. “Nuestro país ha desarrollado una fuerte inmunidad a las restricciones occidentales y seguirá desarrollando con confianza su potencial económico y político”, ha explicado.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso ha puntualizado además que Moscú “no ve obstáculos significativos a continuar el proceso iniciado por los presidentes de Rusia y Estados Unidos -Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente- para acordar un marco político para una solución en Ucrania que pueda ser trasladado a resultados concretos”.

Sin embargo, ha reconocido que eso implica “un trabajo difícil y doloroso” que “no debe ser llevado a cabo frente a los micrófonos o a través de filtraciones y mentiras”. “Debe llevarse a cabo como lo hacen los diplomáticos, con esfuerzos y herramientas diplomáticas”, ha apostillado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó el miércoles en su lista a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, así como a más de una treintena de sus filiales que también tienen su sede en territorio ruso, poco después de que la UE lograra un acuerdo sobre el citado paquete de sanciones.

“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato. Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

