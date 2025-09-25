Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de “provocación”

Las autoridades de Rusia han negado este jueves cualquier implicación en los sobrevuelos de drones detectados durante las últimas horas cerca de aeropuertos en Dinamarca y ha hablado de un “montaje” con fines de “provocación”, después de que las autoridades danesas hayan descrito estos incidentes como “un ataque híbrido”, sin apuntar a un responsable.

“La parte rusa rechaza firmemente las especulaciones absurdas sobre su implicación en los incidentes”, ha dicho la Embajada rusa en la capital danesa, Dinamarca, antes de indicar que “es evidente que los incidentes sobre supuestas afectaciones en aeropuertos de Dinamarca son montaje con fines de provocación”.

“Sin duda, se utilizarán como pretexto para seguir aumentando la tensión en beneficio de fuerzas que buscan por todos los medios prolongar el conflicto ucraniano y extenderlo a otros países”, ha manifestado a través de un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

La reacción rusa ha llegado horas después de que el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, describiera como “un ataque híbrido” el nuevo incidente con drones avistados en las proximidades de varios aeropuertos del país, días después de un suceso similar en Copenhague, sin que las autoridades hayan logrado derribar ninguno de los aparatos y sin que por ahora haya informaciones sobre quién estaría detrás de este nuevo incidente en el país europeo.

“Ciertamente no parece una coincidencia. Por contra, parece algo sistemático”, dijo, antes de apuntar a “un actor profesional” por ahora sin identificar. “No hay una amenaza militar directa a Dinamarca”, esgrimió, al tiempo que ha señalado que estos aparatos “no habrían llegado desde lejos”, sino que despegarían desde el propio territorio danés. “A lo que hacemos frente ahora es a drones que están potencialmente siendo liberados en nuestro área inmediata. Estos drones no llegan desde lejos, sino que suceden a nivel local”, zanjó.