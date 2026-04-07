Rusia retrasa las misiones lunares mientras EE.UU. celebra un vuelo histórico de Artemis II con impactantes fotos de la misión

La Tierra se pone a las 18:41 (hora del este de EE. UU.), el 6 de abril de 2026, sobre el limbo curvo de la Luna en esta foto capturada por la tripulación de Artemis II durante su viaje alrededor del lado oculto de la Luna. Foto: NASA

Rusia pospuso el lanzamiento de tres misiones lunares, según informó el martes la agencia de noticias Interfax, lo que supone un revés para su ambicioso programa de exploración lunar, mientras que su eterno rival espacial, Estados Unidos, celebraba un vuelo histórico alrededor de la Luna.

Los lanzamientos de las naves espaciales rusas Luna-28, Luna-29 y Luna-30 se han aplazado hasta 2032-2036, según declaraciones del vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Chernyshev, recogidas por Interfax.

Según Reuters, no se especificó la fecha original de lanzamiento, pero los retrasos inexplicables se suman a los aplazamientos del año pasado de otras misiones lunares y espaciales rusas, así como al accidente de su nave no tripulada Luna-25 contra la superficie lunar en 2023.

Rusia considera la exploración lunar vital para sus intereses nacionales, declaró el director de la agencia espacial rusa Roscosmos tras el fracaso de la misión de 2023, afirmando que la carrera por desarrollar los recursos naturales de la Luna estaba en marcha.

La Unión Soviética lanzó el primer satélite del mundo y envió al primer ser humano al espacio en la década de 1960, pero el otrora poderoso programa espacial ruso ha decaído en la era postsoviética, quedando rezagado con respecto a Estados Unidos y, cada vez más, a China.

Esta semana, cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA fueron los primeros en orbitar la luna en más de 50 años, viajando más lejos en el espacio que cualquier ser humano antes que ellos.

Fotos de Artemis II

En tanto, los astronautas de Artemis II están ahora inseparablemente ligados al Apolo 8.

Un día después del histórico sobrevuelo lunar, la NASA publicó el martes nuevas e impactantes fotografías tomadas por la tripulación estadounidense-canadiense.

Puesta de sol capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion a las 18:41 (hora del este de EE. UU.), el 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II. Foto: NASA

Los tres astronautas del Apolo 8 se convirtieron en los primeros visitantes lunares del mundo, orbitando la Luna en la Nochebuena de 1968. Su fotografía del amanecer terrestre se convirtió en un símbolo del movimiento ecologista moderno.

Los cuatro astronautas de Artemis II recrearon la famosa fotografía del amanecer terrestre del Apolo 8 de 1968 con su propia imagen: la puesta de sol, que muestra nuestro planeta ocultándose tras la Luna gris y con cráteres. Otra fotografía captura el eclipse solar total que ocurrió cuando la Luna bloqueó el Sol desde la perspectiva de la tripulación.

La astronauta de la NASA Christina Koch, la primera mujer en orbitar la Luna, comentó sobre la observación de la superficie lunar a tan corta distancia: “Sentí una emoción abrumadora al contemplar la Luna. Duró apenas un segundo o dos y, de hecho, no pude repetirlo, pero algo me transportó de repente al paisaje lunar y se volvió real”.

La tripulación de Artemis II capturó una porción de la Luna que aparece a lo largo del terminador —el límite entre el día y la noche lunares— donde la luz solar rasante proyecta largas y dramáticas sombras sobre la superficie. Foto: NASA

Añadió que le impresionaron especialmente los nuevos cráteres brillantes que resplandecían en la superficie como diminutos puntos en una pantalla de lámpara. “Son tan brillantes en comparación con el resto de la Luna”.

El astronauta Victor Glover, el primer hombre negro en viajar más allá de la órbita terrestre baja, comentó: “Fue muy emocionante mirar por la ventana”.

“Fui directamente a donde fue Christina, y estuve caminando por la superficie, escalando y explorando terrenos increíbles”, declaró Glover al comando de la cápsula de la NASA. El martes, la tripulación compartirá sus observaciones de la cara oculta de la Luna con el equipo científico de la misión.

Capturada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026, esta imagen muestra a la Luna eclipsando completamente al Sol. Foto: NASA

Tras haber rodeado la cara oculta de la Luna el lunes, una maniobra que interrumpió el contacto de la tripulación con el centro de control de la misión durante 40 minutos, los cuatro astronautas regresan a la Tierra. El viaje de vuelta, de 402.000 km, culminará con un amerizaje cerca de la costa de San Diego a las 20:07 del viernes, hora del este de Estados Unidos.