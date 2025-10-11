SUSCRÍBETE
Mundo

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

En la conversación también hablaron de los ataques rusos al sistema energético ucraniano y las formas de reforzar las defensas aéreas del país europeo. Fuentes afirman que además habrían abordado la posible entrega de misiles Tomahawk.

Por 
Lya Rosen
Donald Trump y Volodymyr Zelenski. Archivo.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, dio a conocer este sábado que llamó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y lo instó a negociar la paz en Ucrania después de su avance en el Medio Oriente.

En la llamada de unos 30 minutos de duración, descrita por Zelenski como “muy positiva y productiva”, el líder europeo felicitó a Trump por el acuerdo de paz en Gaza y le dijo que si esa guerra podía terminar, “seguramente también se podrían detener otras guerras, incluida la rusa”.

En la conversación, los mandatarios también discutieron los ataques rusos al sistema energético de Ucrania y las formas de reforzar las defensas aéreas del país, como informó Zelenski en una publicación en su cuenta en X.

“Informé al presidente Trump sobre los ataques rusos a nuestro sistema energético y agradezco su disposición a apoyarnos. Hablamos sobre oportunidades para reforzar nuestra defensa aérea, así como sobre los acuerdos concretos que estamos negociando para garantizarla”, detalló en la red social.

Como informa CBS News, el viernes Rusia lanzó un importante ataque aéreo contra la red eléctrica ucraniana, provocando apagones en gran parte del país. El suministro eléctrico se restableció el sábado a más de 800.000 residentes de Kiev, aunque persisten cortes localizados.

La posibilidad de misiles Tomahawk para Ucrania

El sitio de noticias Axios añadió que durante la llamada Trump y Zelenski también habrían discutido la posibilidad de que Ucrania obtenga misiles de largo alcance Tomahawk, según dos fuentes consultadas por el medio.

Si se llegara a concretar esta ayuda, los Tomahawks le darían a Ucrania la capacidad de atacar profundamente dentro de Rusia, incluida la ciudad de Moscú, obligando al presidente ruso Vladimir Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

Los dos líderes se reunieron en septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En esa cita Zelenski le pidió a Trump los misiles, ya que su simple posesión podría ser suficiente para obligar a Putin a negociar.

El lunes el inquilino de la Casa Blanca señaló que había “tomado una especie de decisión” sobre la venta de misiles Tomahawk de largo alcance a los países de la OTAN, para que sean suministrados a Ucrania. Aunque advirtió que quiere saber qué planean hacer los ucranianos con estos antes de suministrárselos.

Un día antes, Putin ya había advertido que la posible decisión de Estados Unidos sobre enviar misiles Tomahawk a las fuerzas ucranianas podría dañar las relaciones entre Rusia y Washington.

“Esta (posible decisión) arruinará nuestras relaciones o al menos la tendencia positiva emergente en estas relaciones”, sostuvo el líder ruso, de acuerdo a la agencia estatal de noticias rusa Tass.

