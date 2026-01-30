Senado de EE.UU. logra acuerdo para evitar cierre del gobierno ante el debate por las redadas en Minnesota

Republicanos y demócratas alcanzaron este jueves un acuerdo para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno de EE.UU. y dividir en el Senado la votación del paquete legislativo de financiamiento que pretendía aprobar el Partido Republicano.

De esta manera, tomarán por separado el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, envuelto en críticas por las redadas antimigratorias en Minnesota que dejaron a dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes federales.

Así, la Cámara Alta aprobará la financiación de los programas recogidos en cuatro de las cinco leyes del paquete hasta que concluya el mes de septiembre, a diferencia de aquellos relacionados con Seguridad Nacional, que recibirán una prórroga de apenas dos semanas mientras los senadores negocian las disposiciones del texto, según confirmó la oficina del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, a la cadena CNN.

Craig Hudson

El texto deberá ser aprobado en pleno antes de que termine la semana y, con ello, los fondos disponibles para todos los programas que figuran en el paquete.

Sin embargo, es posible que se produzca un breve cierre del gobierno, ya que las leyes tienen que ser aprobadas también en la Cámara de Representantes, cuyo portavoz, Mike Johnson, señaló a la cadena ABC que “podría no ser posible” reunir a todos los congresistas de la Cámara Baja antes del lunes, si bien apuntó que de producirse un cierre sería “corto” y se resolvería “pronto”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió a las negociaciones entre bancadas y aseguró estar “trabajando arduamente con el Congreso para asegurar que podamos financiar completamente al gobierno, sin demora”.

“Republicanos y demócratas en el Congreso se han unido para financiar la gran mayoría del gobierno hasta septiembre, a la vez que otorgan una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional”, manifestó Trump.

De esta forma, confirmó el acuerdo, apuntando a que la concesión sobre Seguridad Nacional incluye a “la importantísima Guardia Costera, que estamos expandiendo y reconstruyendo como nunca antes”. “Esperemos que tanto republicanos como demócratas den el tan necesario voto bipartidista ‘sí’”, concluyó el mandatario.

El citado acuerdo llegó tras una serie de negociaciones en las que los senadores demócratas demandaron que los agentes federales estén sujetos a las mismas políticas de uso de la fuerza que se aplican a las fuerzas del orden estatales y locales, que no puedan usar máscaras, que porten cámaras corporales en regla y que no realicen patrullas itinerantes.

Estos cuestionamiento surgieron a raíz del despliegue de agentes federales, en especial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Patrulla Fronteriza, en redadas antimigratorias que fueron repitiendo en los últimos meses por diferentes estados.

La más controvertida fue la ordenada por la Administración Trump en Minnesota, que provocó hasta ahora la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good -ambos de 37 años-, a manos de agentes federales.