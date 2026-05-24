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    Servicio Secreto de EE.UU. mata a sospechoso tras tiroteo cerca de la Casa Blanca mientras Trump permanecía en la residencia presidencial

    Un transeúnte también resultó herido durante el intercambio de disparos registrado en las inmediaciones de la avenida Pennsylvania, lo que obligó a evacuar y resguardar a periodistas y personal en el complejo presidencial.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Servicio Secreto de EE.UU. en la Casa Blanca

    El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó este sábado la muerte de un sospechoso tras un tiroteo ocurrido en las cercanías de la Casa Blanca, en Washington D.C., incidente que además dejó a un transeúnte herido y provocó un amplio despliegue de seguridad en torno al complejo presidencial.

    En una declaración oficial, el jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, detalló que el hecho ocurrió poco después de las 18.00 horas locales, cuando un individuo sacó un arma desde un bolso y comenzó a disparar en el sector de la calle 17 con la avenida Pennsylvania.

    La agencia indicó que los agentes respondieron al ataque utilizando sus armas de servicio. “La Policía del Servicio Secreto respondió al fuego, impactando al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital del área donde posteriormente fue declarado fallecido”, dice la declaración.

    Asimismo, las autoridades confirmaron que durante el intercambio de disparos “un transeúnte también fue alcanzado por disparos”, aunque no se entregó información oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

    Al respecto, el Servicio Secreto precisó que ninguno de sus funcionarios resultó herido en el incidente y recalcó que el presidente Donald Trump, se encontraba al interior de la Casa Blanca durante el tiroteo.

    “El presidente estaba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ningún protegido ni las operaciones de seguridad se vieron afectados”, sostuvo el organismo federal.

    Evacuación y tensión en alrededores de la Casa Blanca

    Horas antes de la confirmación oficial, periodistas presentes en el lugar reportaron una seguidilla de detonaciones cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, ubicado junto a la Casa Blanca. Medios estadounidenses como ABC News y NBC News informaron inicialmente sobre cerca de una veintena de disparos escuchados en la zona.

    Tras los primeros reportes, agentes del Servicio Secreto evacuaron rápidamente a los periodistas que se encontraban en el exterior del complejo presidencial y los trasladaron al interior de la sala de prensa de la Casa Blanca como medida preventiva.

    De acuerdo con antecedentes entregados por fuentes policiales a la cadena CBS News, durante el incidente se habrían efectuado entre 15 y 30 disparos. Las mismas fuentes sostuvieron que el sospechoso habría abierto fuego contra una caseta de seguridad ocupada por agentes del Servicio Secreto, quienes respondieron inmediatamente.

    Según esos antecedentes preliminares, tanto el atacante como un peatón resultaron heridos durante el intercambio balístico, mientras que los agentes federales salieron ilesos.

    FBI se suma a la investigación

    El incidente continúa siendo investigado por las autoridades federales estadounidenses. El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó a través de redes sociales que agentes acudieron al lugar para apoyar la respuesta desplegada por el Servicio Secreto.

    “El FBI está en el lugar apoyando al Servicio Secreto en respuesta a los disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Actualizaremos al público tan pronto como podamos”, indicó Patel.

    Por ahora, las autoridades no han informado la identidad del atacante ni los posibles motivos detrás del tiroteo. El Servicio Secreto señaló que “el incidente sigue bajo investigación” y que se entregarán nuevos antecedentes a medida que estén disponibles.

    Más sobre:EE.UU.Casa BlancaTiroteoServicio SecretoDonald TrumpMundo

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