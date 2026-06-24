SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo 7,2 en Venezuela
El temblor se registró a las 18:05 (hora de Chile), a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Un sismo de magnitud 7,2 en la escala de Richter afectó esta tarde a Venezuela, con epicentro a 24 kilómetros al este-noreste de la localidad de San Felipe, en el estado de Yaracuy.
El temblor se registró a las 18:04 (hora de Chile), a una profundidad de 21,9 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según se informó desde Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
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