Sondeos a boca de urna dan triunfos a ambos candidatos en balotaje de Ecuador

Los ecuatorianos terminaron de votar este domingo para elegir presidente entre el mandatario Daniel Noboa y la izquierdista Luisa González, en una segunda vuelta tranquila pese a la amenaza de la violencia del narcotráfico, constataron periodistas de la AFP.

Tras el fin de una jornada de 10 horas hacia las 17.00 locales, se dio paso al proceso de escrutinio para definir quién será el próximo gobernante que timoneará por cuatro años un país endeudado, polarizado y agobiado por la guerra entre carteles.

En paralelo, empezaron a salir las primeras encuestas a pie de urna a la espera de resultados oficiales.

El sondeo de Telcodata, una de las encuestadoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el balotaje de este domingo, le otorga a Daniel Noboa un 51,2% de los votos, frente a un 48,8% para Luisa González, con una muestra de 77.407 personas en todo el país.

Por su parte, la encuesta a pie de urna de Corpmontpubli le otorga a la correísta un 51,99% y a Noboa un 48,01%.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, durante la inauguración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, recordó que los datos oficiales solo los puede dar este ente electoral.

La funcionaria puntualizó que si bien existen dos empresas autorizadas para realizar exit poll o encuestas a boca de urna, “estas no constituyen resultados oficiales y, por tanto, no deben ser tomadas como una fuente definitiva de información, pues no reflejan el resultado real de un proceso electoral”.