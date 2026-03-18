Suecia endurece su política penal: Las cárceles se preparan para recibir a presos de 13 años de edad

Según el director de la prisión de Rosersberg, esta será “quizás la primera vez que duerman fuera de casa”. Al norte de Estocolmo, la cárcel está siendo sometida a una profunda renovación para acoger a menores de tan solo 13 años, una medida que ha suscitado fuertes críticas en Suecia.

Trasladar a algunos reclusos adultos a otros centros, construir aulas, preparar celdas individuales, entre las medidas tomadas: la nueva sección para menores deberá estar lista para recibir a 24 niños y adolescentes a partir del 1 de julio. Rosersberg, que la agencia AFP pudo visitar, es una de las ocho prisiones donde se implementará la reforma gubernamental anunciada a finales de enero, la cual debe ser aprobada por el Parlamento.

Esta reforma reduce la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para los delitos punibles con al menos cuatro años de prisión. Su objetivo es romper el círculo vicioso en el que Suecia se encuentra atrapada: un número creciente de menores son reclutados en línea por redes criminales que los subcontratan actos violentos.

Hasta ahora, los menores que habían cometido delitos graves eran alojados en centros educativos cerrados, llamados SiS-hem, gestionados por la Junta Nacional Sueca de Atención Institucional, que en los últimos años se han convertido en centros de reclutamiento para estas redes y sus intermediarios.

El director de la prisión de Rosersberg, Gabriel Wessman, encabeza una visita guiada por las instalaciones en Rosersberg, Suecia.

En el ala derecha de la prisión de Rosersberg, se ha vaciado una sección de sus 51 reclusos adultos para dar cabida a los 24 menores. Los austeros patios de hormigón serán renovados. “Será más agradable: más vegetación, más sofás, más oportunidades para hacer ejercicio al aire libre. Y, por supuesto, se han eliminado los ceniceros. No se permite fumar”, explica Gabriel Wessman, director de la prisión.

Cada joven será alojado en una celda individual de 10 metros cuadrados, antes compartida por dos adultos, equipada con televisión. Entre otras cosas, indica AFP, las paredes se han pintado de verde. Habrá seis internos por pasillo, con una ducha compartida y un patio designado, y cada pasillo tendrá su propia escuela.

La cafetería del edificio contiguo, situado entre las secciones de adultos y menores, fue demolida para dar paso a un aula: “Vamos a construir un muro aquí, y habrá una sala tranquila para los exámenes”. Fue necesario también aumentar la plantilla penitenciaria: por cada menor detenido: se necesitarán el doble de guardias, y estos nuevos guardias tendrán que asumir nuevas responsabilidades.

“Seguiremos teniendo en cuenta el principio del interés superior del menor. Será un poco diferente. No es algo en lo que pensáramos a diario en nuestro puesto anterior”, explica el director de Rosersberg, que ha trabajado exclusivamente con adultos durante sus más de 20 años de carrera.

El primer ministro sueco Ulf Kristersson y el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, en una conferencia de prensa. TT NEWS AGENCY

“Ahora también tendremos que lidiar con reclusos más jóvenes, que tendrán necesidades y derechos diferentes”, añade el director a la agencia de noticias francesa, sin disimular su consternación. “Nos estamos convirtiendo, en cierto modo, en sus tutores legales. ¿Cómo nos ocupamos, por ejemplo, de un niño que no quiere levantarse por la mañana para ir al colegio? Será todo un reto”, apunta.

A diferencia de los adultos, los jóvenes siempre estarán acompañados por guardias, quienes los supervisarán cuando jueguen al fútbol o pinten, por ejemplo, y se asegurarán de que asistan al colegio y hagan sus deberes. Permanecerán confinados en sus celdas desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana.

Entre otras cosas, cada habitación está equipada con un intercomunicador para que puedan contactar con los guardias si lo necesitan o simplemente para recibir ayuda. “Tenemos que tener en cuenta que puede ser la primera vez que duermen fuera de casa, y que esto ocurre aquí, en un centro penitenciario”, señala el director.

El ministro de Justicia sueco Gunnar Strömmer en Estocolmo. TT NEWS AGENCY

Ya en enero, el gobierno sueco discutía bajar la edad responsabilidad penal. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, afirmó que el país se encuentra en una “situación de emergencia” y que impedir la utilización de menores en redes criminales es una “tarea crucial” para la administración. Sin embargo, diversas autoridades, incluyendo la policía, funcionarios penitenciarios y fiscales, se han opuesto al plan, temiendo que pueda propiciar que incluso menores de edad se conviertan en delincuentes.

Strömmer insistió en que la propuesta no supone una “reducción general de la edad de responsabilidad penal” y que solo se aplicaría a los “delitos más graves”, como asesinato, intento de asesinato, atentados con bomba agravados, delitos con armas agravados y violación agravada.

Según la propuesta, algunos de estos delincuentes podrían enfrentarse a penas de prisión en determinados casos. Datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito muestran que el número de delitos registrados vinculados a sospechosos menores de 15 años se ha duplicado en la última década.

Por su parte, la organización de defensa de los derechos de la infancia BRIS, al igual que la mayoría de los organismos consultados sobre esta reforma, incluida la administración penitenciaria, se muestra indignada por una medida que considera contraproducente. “Esto no impedirá que los niños cometan delitos, al contrario, corre el riesgo de tener el efecto opuesto, provocando que la delincuencia comience a una edad aún más temprana”, declaró Julia Högberg, abogada de BRIS.