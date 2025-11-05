Supremo de Bolivia anula sentencia de 10 años contra exvicepresidenta Jeanine Añez y ordena su liberación

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de 10 años contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por la crisis de 2019 y dispuso su libertad en el día mediante un juez de ejecución penal de La Paz, informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.

La determinación surge después de que la defensa de la exmandataria presentara un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el dictamen, argumentando que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria, como fue procesada y sentenciada.

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla con una mujer no identificada tras las rejas en una comisaría de policía en La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021. Foto: archivo Juan Karita

Áñez cumplía diez años de prisión por el caso llamado golpe de Estado II, sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022, tras ser acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia, así como la de todo su gabinete.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba, en base a algunos argumentos, como la retroactividad de la ley, toda vez que se modificó en su oportunidad el tipo penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, explicó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, según indicó el diario La Razón.