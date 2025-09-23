SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel

Desde la cartera de sanidad señalaron que "todas las instalaciones médicas y hospitales están sin accesos seguros para pacientes y heridos”.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Hospital de campaña instalado en Gaza. Imagen referencial. ICRC

Dos hospitales de la ciudad de Gaza suspendieron sus operaciones debido a la escalada de la ofensiva militar llevada a cabo por el ejército de Israel en la zona, lo que ha afectado a los cientos de heridos que buscan atención médica.

La información fue confirmada por el Ministerio de Sanidad, desde donde señalaron a través de un comunicado que “el Hospital Infantil Al Rantisi y el Hospital Oftalmológico San Juan han quedado fuera de servicio debido a los ataques contra sus alrededores, además de la destrucción del Centro de Ayuda Médica de la ciudad de Gaza”, de acuerdo a lo recopilado por Europa Press.

Las autoridades, controladas por Hamas, recalcaron que los recintos son los únicos que cubren sus especialidades médicas y denunciaron que “la ocupación ha atacado de manera sistemática y deliberada el sistema de salud en Gaza como parte de su política genocida”.

La denuncia surge días después de que acusaran a Israel de un “ataque directo” contra el hospital infantil, el que sufrió graves daños en su estructura.

Desde la cartera de sanidad agregan que “todas las instalaciones médicas y hospitales están sin accesos seguros para pacientes y heridos”.

De igual forma, a través del comunicado difundido denunciando la situación, señalaron que la población herida mantiene dificultades para acceder a atención médica en el hospital de campaña jordano y al Hospital Al Quds, debido al alza de los ataques de Israel.

Por lo anterior, hicieron un llamado a “todas las autoridades pertinentes” para que “protejan las instalaciones sanitarias y al personal médico”.

Más sobre:Guerra en Oriente MedioIsraelGazaHospitales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que “debería contar con un respaldo transversal”

Petro le responde a su excanciller tras acusaciones que incluían “borrachera” durante visita a Chile

Presidente Boric llega a Nueva York junto a Michelle Bachelet para participar en Asamblea General de la ONU

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

Kast contra inmigración ilegal y Matthei por crimen organizado: abanderados presentan nuevas medidas en seguridad

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Posible postulación de Bachelet a la ONU pone en incómodo dilema a Kaiser, Kast y Matthei

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Comienza el retiro de cableado en desuso en Chile: entra en vigencia el reglamento de la Ley “Chao Cables”
Chile

Comienza el retiro de cableado en desuso en Chile: entra en vigencia el reglamento de la Ley “Chao Cables”

Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU y afirma que “debería contar con un respaldo transversal”

Presidente Boric llega a Nueva York junto a Michelle Bachelet para participar en Asamblea General de la ONU

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento
Negocios

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Secreto Bancario: Gobierno critica dichos de Etcheberry y el SII sale a detallar procesos internos de control de información

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”
El Deportivo

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel
Mundo

Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel

Petro le responde a su excanciller tras acusaciones que incluían “borrachera” durante visita a Chile

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz