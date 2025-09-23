Suspenden operaciones en dos hospitales en Gaza por escalada de la ofensiva militar de Israel

Dos hospitales de la ciudad de Gaza suspendieron sus operaciones debido a la escalada de la ofensiva militar llevada a cabo por el ejército de Israel en la zona, lo que ha afectado a los cientos de heridos que buscan atención médica.

La información fue confirmada por el Ministerio de Sanidad, desde donde señalaron a través de un comunicado que “el Hospital Infantil Al Rantisi y el Hospital Oftalmológico San Juan han quedado fuera de servicio debido a los ataques contra sus alrededores, además de la destrucción del Centro de Ayuda Médica de la ciudad de Gaza”, de acuerdo a lo recopilado por Europa Press.

Las autoridades, controladas por Hamas, recalcaron que los recintos son los únicos que cubren sus especialidades médicas y denunciaron que “la ocupación ha atacado de manera sistemática y deliberada el sistema de salud en Gaza como parte de su política genocida”.

La denuncia surge días después de que acusaran a Israel de un “ataque directo” contra el hospital infantil, el que sufrió graves daños en su estructura.

Desde la cartera de sanidad agregan que “todas las instalaciones médicas y hospitales están sin accesos seguros para pacientes y heridos”.

De igual forma, a través del comunicado difundido denunciando la situación, señalaron que la población herida mantiene dificultades para acceder a atención médica en el hospital de campaña jordano y al Hospital Al Quds, debido al alza de los ataques de Israel.

Por lo anterior, hicieron un llamado a “todas las autoridades pertinentes” para que “protejan las instalaciones sanitarias y al personal médico”.