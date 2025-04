Thomas Reese, sacerdote jesuita estadounidense: “Francisco hizo de los pobres un punto central de su papado”

El sacerdote estadounidense Thomas Reese es un reconocido experto sobre la Iglesia Católica. Se educó en la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley y en la Universidad de California Berkeley, donde recibió un doctorado en Ciencias Políticas.

En 2014, el entonces presidente Barack Obama lo nombró en la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, una entidad del gobierno federal que revisa las violaciones de la libertad religiosa y hacía recomendaciones de política al mandatario. Actualmente escribe en el portal Religion News Service. En conversación con La Tercera, Reese analiza el pontificado de Francisco, que murió este lunes a los 88 años.

¿Cómo evalúa el pontificado del Papa Francisco?

Creo que fue realmente bueno para la Iglesia. Fue el hombre adecuado en el momento adecuado. Necesitábamos a alguien que le diera una nueva perspectiva al papado. Le dio una imagen fresca con un enfoque muy pastoral para la gente. Desde el primer día que fue elegido, cuando salió al balcón y, vestido simplemente con una sotana blanca, habló directamente a la gente con un lenguaje informal, ya saben, dijo: “Buenas noches”. En lugar de Dominus vobiscum (El Señor esté con ustedes). Él sabía cómo conectar con la gente. Y la gente respondió. Creo que la gente lo amaba. Eso fue extremadamente importante. La segunda cosa que creo que fue muy importante fue que tenía un enfoque diferente para el gobierno de la Iglesia. Odiaba el clericalismo. Odiaba cuando los sacerdotes y obispos actuaban como príncipes. Así que los animó a adoptar un estilo de vida más sencillo y también a escuchar a su gente, no solo a sermonear a la gente, sino a escucharlos. Y vimos eso ejemplificado en su enfoque en los sínodos y en su enfoque general de la sinodalidad. Así que estas son algunas de las grandes cosas que hizo que tuvieron un impacto en la iglesia. Y también hay que agregar la forma en que hizo de los pobres un punto central de su papado, su preocupación por los migrantes y refugiados. Su primer viaje fuera de Roma fue al extremo sur de Italia, donde los cuerpos de los refugiados flotaban en la costa. Y la forma en que defendió a los migrantes y refugiados, incluso contra el Presidente de Estados Unidos, su preocupación por los pobres, reflejó cómo él veía el mensaje de los Evangelios.

El Papa Francisco hace un gesto el día en que pronuncia su tradicional discurso Urbi et Orbi desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Yara Nardi

¿Qué cree que le faltó por hacer a Francisco en su pontificado?

Hay varias cosas que me hubiera gustado verle hacer. La primera fue permitir la ordenación de hombres casados. No hay argumento teológico en contra. Es una tradición que hemos tenido durante los últimos mil años. Todos los primeros apóstoles, menos uno, estaban casados. Por eso necesitamos más sacerdotes. Y no hay razón para no ordenar hombres casados al sacerdocio. También me gustaría ver mujeres ordenadas al sacerdocio, pero eso es demasiado para la Iglesia actual. Además, hizo algunos cambios en la curia, pero las finanzas de la curia aún necesitan reformas. Era un pastor. No era alguien con un MBA de una escuela de negocios, pero necesitó traer a laicos para reorganizar las finanzas y desenterrar toda la información corrupta y desprestigiada sobre cualquiera que haya robado dinero del Vaticano. Solo necesitaba mejorar su situación financiera. Y no creo que lo haya hecho. Así que espero que el próximo Papa también las haga (las reformas).

El Papa Francisco hace un gesto mientras asiste a la Misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 2 de abril de 2023. Foto: Archivo VATICAN MEDIA

En cuanto al legado de Francisco, ¿hay alguna política que el próximo Papa podría continuar?

Creo que su apertura a la discusión y el debate en la Iglesia que ocurrió después del Concilio Vaticano II, pero luego fue clausurada por el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. De modo que si alguien no estaba de acuerdo con su enfoque teológico, la ordenación de mujeres, el control de la natalidad o cualquier otro tema similar, era silenciado en la Iglesia y podía perder su trabajo, enseñar en un seminario y no podía publicar nada de eso. El Papa Francisco tenía opiniones firmes, pero no llevó a cabo una inquisición contra quienes discrepaban con él. Y eso es extremadamente importante para el futuro de la Iglesia. Ojalá el próximo Papa tenga la misma sensibilidad pastoral que tenía el Papa Francisco. Él se dio cuenta de que cuando predicamos el evangelio, lo primero que debemos decir es: “Dios te ama. Dios es compasivo, misericordioso”. Él estaba preocupado por la justicia para las personas y no decía: “Este es el libro de reglas. Tienes que seguirlo si quieres ser católico. Este es el catecismo que tienes que memorizar para ser católico”. Los evangelios en el Juicio Final dicen que en ese momento no nos van a hacer preguntas de catecismo. Nos van a preguntar: “¿Alimentaste al hambriento, diste de beber al sediento, vestiste al desnudo?”. Creo que esto proyectó un tipo de Iglesia diferente a la cual donde crecí, antes del Concilio Vaticano II. Esta es una Iglesia que predica, que enfatiza el amor que Dios tiene por nosotros y que Jesús vino a salvarnos y a invitarnos a continuar su obra de establecer el reino de su Padre en el mundo.

Esta fotografía, tomada el 5 de diciembre de 2021 y difundida por Vatican Media, muestra al Papa Francisco reuniéndose con refugiados en el Centro de Recepción e Identificación de Mitilene, en la isla de Lesbos, en Grecia. Foto: Archivo -

¿Cree que ese estilo ayudó a cambiar de alguna manera la visión que muchos tenían de la Iglesia en el pasado, teniendo en cuenta los escándalos por los abusos?

Creo que él no hizo un trabajo perfecto tratando con el abuso sexual en la iglesia. Creo que lo intentó. Creo que cometió algunos errores. Claramente, cometió grandes errores en Chile, se puso del lado de los obispos, pero estaba dispuesto a cambiar de opinión. Escuchó a las víctimas de abuso de Chile y envió a alguien allí para investigar la situación. Y cambió de opinión y luego se volvió muy duro con los obispos. Así que creo que él aprendió y mejoró sobre la marcha, pero nadie en la iglesia es perfecto. Nadie en la jerarquía es perfecto en esta cuestión. Cometen errores y necesitan manejar mejor esta crisis completa.

El Papa Francisco quería empoderar a los laicos, ¿cómo ve esto?

Vimos cómo lo hizo en el Vaticano. Otorgó a mujeres altos cargos en el Vaticano. Por ejemplo, la de gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano. Es una mujer que nombró en febrero pasado, y designó consultoras para altos cargos en el Vaticano. Aún quedan algunos puestos. Cambió las reglas para que incluso los jefes de los principales cargos de la curia puedan ser laicos. Lo que, por supuesto, también incluye a mujeres laicas. Así, sentó las bases para una mejora gradual de la participación de cada vez más laicos en puestos importantes en la Iglesia. Esto fue especialmente notable en el reciente sínodo sobre la sinodalidad, donde anteriormente solo obispos y algunos sacerdotes podían asistir y votar en el Senado. En este último participaron obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, hombres y mujeres. Todos tenían el mismo voto y voz. Este es un cambio revolucionario en el gobierno de la Iglesia Católica.