Trabajadores de Conaf acusan maltratos: piden la salida de la directora ejecutiva y del ministro de Agricultura

El pasado lunes las distintas organizaciones sindicales al interior de la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf (Fenasic) iniciaron un paro indefinido solicitando la renuncia de la directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini, y del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

En conversación con La Tercera, la presidenta nacional de Fenasic, Carla Vargas, se refirió a la movilización señalando que “llevamos una lucha desde que la directora ejecutiva mandatada por nuestro Presidente, que se supone que es de un lado político distinto a ella, confió en una persona que nos vino a maltratar desde el día uno y a mentir”.

Es así como la líder sindical apunta a maltratos por parte de la directora ejecutiva a trabajadores apuntando que “cada vez que tiene una frustración, llega a desquitarse con la gente del quinto piso de esta corporación, que lo encuentro inaudito”.

“Encuentro del terror esas prácticas en este gobierno ,que es de apoyo a la mujer, que es de apoyo a los trabajadores, que es ambientalista y todo lo que nosotros hemos vivido con estas señoras”, agregó, enfatizando que “estamos realmente impactados de que se prefiera a una persona que agrede y que no suma a este gobierno, con todo lo que significa este gobierno ante los trabajadores”.

De acuerdo a lo informado por parte del Sindicato, actualmente son más de 1.650 trabajadores los adheridos al paro de un universo de 2.200. “Tenemos unidos hoy día más de 1.650 trabajadores y sumando, que estamos parados total, incluyendo incendios forestales, con los guardaparques, eso es histórico”.

“El Sindicato Nacional de Guardaparque está adherido completo, incluso Torres del Paine, que es uno de los parques más grandes de Chile, está cerrado”, añadió.

Gerente de Incendios

Entre las denuncias que realizan desde Fenasic, también se encuentra la contratación de un gerente de incendios, el cual apuntan no tiene las competencias necesarias para ejercer el cargo.

“Trajo a un gerente de incendio que es un militar jubilado, general jubilado, con esas altas jubilaciones que tiene en la Fuerza Armada, grado 4 acá, que también es una alta dirección, y el señor no tiene ninguna experiencia. Lo dijo en una reunión. Yo vengo a aprender con ustedes”, expresó, enfatizando que “¿Cómo van a sacar a una persona que es Jorge Saavedra, gerente, lo sacó con más de 30 años de experiencia en incendios para poner a un militar que no tiene experiencia, que tiene cursos de Sernapred? Imagínate, es un insulto para nosotros".

De acuerdo a lo que explican, esta contratación se realizó previo al paso a Senafor, “había que reestructurar, según ella. Pero esto se tenía que hacer con un decreto de fuerza de ley, donde participaran los trabajadores”, apuntando que “como hay un consejo directivo, donde no hay representatividad hoy día de los trabajadores, ella aprovechó esa instancia que se impugnó un proceso, y donde no hay representatividad, como te digo, para hacer todos los cambios antes de que la ley fuera difundida en el diario oficial”.

“Todos sabemos que estas cosas tiene que haber en representación. Si bien es cierto, no votamos, pero tenemos voz. Entonces, esa es otra agresión, es una vulneración, un menoscabo hacia nosotros”, mencionó.

Finalmente, según señaló los sindicato recibieron una invitación para hablar los diferentes temas con la directora ejecutiva, pero “nosotros le perdimos la confianza”.

“Nosotros le dimos la oportunidad de trabajar juntos pero le perdimos la confianza hoy día no queremos conversar con ella no es válida como representante de la Conaf”, agregando que quieren hablar con el subsecretario con quien no han podio hablar hasta ahora.