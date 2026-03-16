Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

(Foto de ARCHIVO) Buque de la Guardia Costera de Japón REMITIDA / HANDOUT por GUARDIA COSTERA DE JAPÓN

Al menos dos personas han muerto, entre ellas una menor, tras el naufragio de dos embarcaciones con más de una veintena de personas a bordo durante una excursión escolar frente a las costas de la prefectura de Okiwana, en el sur de Japón.

La Guardia Costera del país ha indicado que un total de 18 alumnos se encontraban a bordo de los dos barcos cuando se produjo el incidente. Todos ellos eran del Colegio Internacional Doshisha y, según estas informaciones, se encontraban cerca de Henoko, donde se había decretado la alerta por oleaje.

Los guardacostas han confirmado que la menor de 17 identificada como Tomoka Takeishi, y el capitán de uno de los barcos, un hombre de 71 años identificado como Hajime Kanai, han fallecido, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.

Un total de 21 personas han sido rescatadas, si bien varias han tenido que ser hospitalizadas. De los casi 300 estudiantes que están visitando actualmente la zona en el marco de un viaje que se alargará hasta el martes, 18 de ellos habían participado en esta excursión.

Todo apunta a que los barcos volcaron al sufrir el embate de una ola a pesar de que la situación meteorológica era buena. “Es un accidente trágico, tengo el corazón roto”, ha afirmado el gobernador de Okinawa, Denny Tamaki.