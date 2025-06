Tras bombardeos de Estados Unidos: Hezbolá no intervendría a favor de Irán

Hezbolá, grupo paramilitar libanés, condenó los bombardeos que realizó Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, uno de sus aliados en la región.

El ataque, al que calificaron como “bárbaro y traicionero”, muestra a Estados Unidos "como la mayor amenaza a la estabilidad regional y global”, según reportó Al Jazeera citando un comunicado del grupo armado.

Junto con acusar que el Presidente de EE.UU., Donald Trump, intenta subyugar a las naciones libres, respaldaron “el pleno derecho a responder y defender su tierra, su pueblo y su soberanía”.

Adicionalmente, tildaron a Washington como el “patrocinador oficial del terrorismo” y acusaron que ese país norteamericano intenta compensar el fracaso de Israel en detener los ataques armados de Irán.

De acuerdo con lo consignado por The Times of Israel, un portavoz de Hezbolá aseguró bajo condición de anonimato que no entrarán en el conflicto debido a que “Irán es un país fuerte, capaz de defenderse” y a que “la lógica dicta que puede enfrentarse a Estados Unidos e Israel”.

“Hezbolá mantiene su compromiso con todos los acuerdos alcanzados desde el alto el fuego (con Israel)”, reportó la misma fuente a Newsweek.