Tras detención de dos sospechosos por apuñalamiento múltiple en tren de Reino Unido, policía descarta ataque terrorista

Este domingo, la policía británica descartó que el apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido tenga relación con un ataque terrorista.

El siniestro ocurrió en la estación de Huntingdon, a unos 120 kilómetros al norte de Londres, y dejó alrededor de 10 personas heridas.

De acuerdo a CNN Mundo, dos personas permanecen en estado crítico en el hospital.

Además, por medio de un despliegue policial, dos hombres nacidos en Gran Bretaña fueron arrestados. También, en la misma noche de este sábado, una tercera persona se presentó por sus propios medios a la policía.

De acuerdo a CNN, los agentes que están trabajando en el caso señalaron que “ por el momento, no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista ”.

“En esta etapa, no sería apropiado especular sobre la causa del incidente”, añadió, e indicó que los agentes están trabajando para esclarecer los motivos. En el trabajo policial también han colaborado agentes antiterroristas.

Los sospechosos

Según el mismo medio, uno de los sospechosos por el crimen es un ciudadano británico de 32 años. El segundo se trata de otro ciudadano británico de 35 años de ascendencia caribeña. Ambos nacieron en Gran Bretaña.

Los dos sujetos fueron arrestados ocho minutos después de que la policía recibiera su primera llamada de emergencia alrededor de las 7:42 pm hora local de este sábado por la noche.

Esta llamada de emergencia fue recibida por los agentes mientras el tren viajaba desde la ciudad norteña de Doncaster a la estación de King’s Cross de Londres.

Tras la alerta, los agentes armados fueron desplegados en la estación de Huntingdon, donde el tren realizó una parada no prevista y las dos personas fueron arrestadas de forma inmediata.