Mundo

Al menos nueve heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

La Policía del condado de Cambridgeshire informó que dos individuos fueron arrestados por el incidente.

Por 
Europa Press
Vista del lugar del incidente en Huntingdon, a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

La Policía británica ha indicado que diez personas han resultado heridas, nueve de ellas con “lesiones que ponen en peligro su vida”, tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren -que ha sido detenido después del incidente- en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

“Diez personas han sido trasladadas al hospital; nueve de ellas presentan lesiones que ponen en peligro su vida. Una persona recibe tratamiento por lesiones leves. No se han registrado fallecimientos”, reza un comunicado emitido por la Policía de Transporte británica.

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas y que dos individuos han sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

El incidente ha sido considerado como “grave” y agentes de la Policía Antiterrorista se encuentran participando en la investigación para esclarecer lo sucedido y la motivación para el ataque.

Los cuerpos policiales ya adelantaron poco después que “varias personas” tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha confirmado el despliegue de un “operativo a gran escala” para el transporte de los heridos que incluyó “numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos”.

“El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía”, ha sostenido el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X.

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. “Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados”, ha aseverado.

