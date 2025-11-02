Al menos nueve heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

Vista del lugar del incidente en Huntingdon, a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

La Policía británica ha indicado que diez personas han resultado heridas, nueve de ellas con “lesiones que ponen en peligro su vida”, tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren -que ha sido detenido después del incidente- en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

“Diez personas han sido trasladadas al hospital; nueve de ellas presentan lesiones que ponen en peligro su vida. Una persona recibe tratamiento por lesiones leves. No se han registrado fallecimientos”, reza un comunicado emitido por la Policía de Transporte británica.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.



My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.



Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas y que dos individuos han sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres.

El incidente ha sido considerado como “grave” y agentes de la Policía Antiterrorista se encuentran participando en la investigación para esclarecer lo sucedido y la motivación para el ataque.

We were called at 7.39pm with reports that multiple people had been stabbed on a train.

Armed officers attended and the train was stopped at Huntingdon, where two men were arrested. A number of people have been taken to hospital. (1/2) — Cambs Police 💙 (@CambsCops) November 1, 2025

Los cuerpos policiales ya adelantaron poco después que “varias personas” tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha confirmado el despliegue de un “operativo a gran escala” para el transporte de los heridos que incluyó “numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos”.

Hearing reports of horrendous scenes on a train in #Huntingdon #Cambridgeshire 😔



Cambridgeshire Police are at the scene and two people have been arrested.



Thoughts and prayers with everyone affected. — Paul Bristow (@paulbristow79) November 1, 2025

“El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía”, ha sostenido el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X.

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.



Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. “Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados”, ha aseverado.