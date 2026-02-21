Tres muertos en un nuevo “ataque letal” de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Pacífico
El Comando Sur del Ejército estadounidense confirmó en la red social X su asalto "cinético" contra una embarcación que a su juicio era operada por "organizaciones terroristas designadas".
El Ejército de Estados Unidos informó este viernes que realizó un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas en las aguas orientales del océano Pacífico, dejando al menos tres víctimas mortales.
“El 20 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.
En la misma publicación en X, señaló que su “inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”.
Para luego detallar que en el transcurso de la operación, “tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.
Este nuevo ataque es parte de la denominada operación Lanza del Sur, iniciada por Washington en septiembre de 2025 y que hasta el momento ha causado la muerte de más de un centenar de personas, además de estar envuelta en la polémica por no respetar los Derechos Humanos, según indicó la ONU.
