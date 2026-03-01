Estados Unidos confirma muerte de tres soldados durante la Operación Furia Épica contra Irán

Tres soldados de EE.UU. mueren en la Operación Furia Épica y ofensiva en Irán deja al menos 200 fallecidos

Tres soldados estadounidenses murieron y otros cinco resultaron heridos graves en el marco de la Operación Furia Épica, según informó este domingo el Pentágono, que señaló que no entregará más antecedentes por el momento por respeto a las familias de los involucrados.

La jornada estuvo marcada por un nuevo bombardeo sobre Teherán y por ataques iraníes contra bases estadounidenses en la región, en una escalada que en las últimas horas ha dejado cientos de víctimas.

De acuerdo con la Media Luna Roja, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado desde ayer al menos 200 muertos y 700 heridos en territorio iraní.

Bombardeo sobre Teherán

La ciudad de Teherán, capital de Irán, fue blanco la mañana de este domingo de un nuevo bombardeo por parte de la aviación israelí.

Entre las víctimas se encuentra el ayatolá Ali Jameneí, además de siete altos cargos del régimen iraní. Según los reportes, fallecieron también el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Las autoridades iraníes no han entregado un balance oficial independiente de víctimas.

Respuesta iraní contra bases de EE.UU. y ataque en Israel

Tras la ofensiva, fuerzas iraníes lanzaron misiles y drones contra bases estadounidenses ubicadas en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de objetivos en Israel.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció ataques contra 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, luego de prometer represalias por la muerte de su líder supremo.

En Israel, el impacto más letal en los últimos dos días se produjo en la localidad de Beit Shemesh, en el centro del país, donde un misil cayó directamente sobre un refugio. El hecho dejó al menos ocho muertos y más de 20 heridos, según reportes preliminares.