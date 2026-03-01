SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos confirma muerte de tres soldados durante la Operación Furia Épica contra Irán

    De acuerdo con la Media Luna Roja, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado desde el sábado al menos 200 muertos y 700 heridos en territorio iraní.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tres soldados de EE.UU. mueren en la Operación Furia Épica y ofensiva en Irán deja al menos 200 fallecidos

    Tres soldados estadounidenses murieron y otros cinco resultaron heridos graves en el marco de la Operación Furia Épica, según informó este domingo el Pentágono, que señaló que no entregará más antecedentes por el momento por respeto a las familias de los involucrados.

    La jornada estuvo marcada por un nuevo bombardeo sobre Teherán y por ataques iraníes contra bases estadounidenses en la región, en una escalada que en las últimas horas ha dejado cientos de víctimas.

    De acuerdo con la Media Luna Roja, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha causado desde ayer al menos 200 muertos y 700 heridos en territorio iraní.

    Tres soldados de EE.UU. mueren en la Operación Furia Épica y ofensiva en Irán deja al menos 200 fallecidos

    Bombardeo sobre Teherán

    La ciudad de Teherán, capital de Irán, fue blanco la mañana de este domingo de un nuevo bombardeo por parte de la aviación israelí.

    Entre las víctimas se encuentra el ayatolá Ali Jameneí, además de siete altos cargos del régimen iraní. Según los reportes, fallecieron también el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

    Las autoridades iraníes no han entregado un balance oficial independiente de víctimas.

    Tres soldados de EE.UU. mueren en la Operación Furia Épica y ofensiva en Irán deja al menos 200 fallecidos

    Respuesta iraní contra bases de EE.UU. y ataque en Israel

    Tras la ofensiva, fuerzas iraníes lanzaron misiles y drones contra bases estadounidenses ubicadas en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de objetivos en Israel.

    La Guardia Revolucionaria iraní anunció ataques contra 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, luego de prometer represalias por la muerte de su líder supremo.

    En Israel, el impacto más letal en los últimos dos días se produjo en la localidad de Beit Shemesh, en el centro del país, donde un misil cayó directamente sobre un refugio. El hecho dejó al menos ocho muertos y más de 20 heridos, según reportes preliminares.

    Tres soldados de EE.UU. mueren en la Operación Furia Épica y ofensiva en Irán deja al menos 200 fallecidos. En la imagen, la Guardia Revolucionaria.
    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelFallecidosConflictoGuerraMedio OrienteAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico

    “Es un acto de solidaridad con el sistema de salud”: Minsal lanza campaña de vacunación 2026

    Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994

    Continúan incendios en el Maule: Linares se mantiene en alerta roja y Parral en alerta amarilla

    Carmona llama a su sector a tener “una reacción más potente” ante escalada militar en Medio Oriente

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Lo más leído

    1.
    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

    2.
    Guardia Revolucionaria de Irán dice que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

    Guardia Revolucionaria de Irán dice que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

    3.
    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    4.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    5.
    Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994

    Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico
    Chile

    Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico

    “Es un acto de solidaridad con el sistema de salud”: Minsal lanza campaña de vacunación 2026

    Continúan incendios en el Maule: Linares se mantiene en alerta roja y Parral en alerta amarilla

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo y Sánchez se enfrentan en un nuevo derbi
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Sevilla de Suazo y Sánchez se enfrentan en un nuevo derbi

    Formaciones, bajas, sorpresas de última hora y dónde ver: todo lo que debes saber del Superclásico entre Colo Colo y la U

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev, al fútbol y a la F1

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994
    Mundo

    Nuevo comandante de la Guardia Revolucionaria es buscado por el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994

    Estados Unidos confirma muerte de tres soldados durante la Operación Furia Épica contra Irán

    Guardia Revolucionaria de Irán dice que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers