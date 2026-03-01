SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. y posteriores represalias de Irán en Medio Oriente

    El sábado, EE.UU. e Israel desarrollaron de manera conjunta la llamada operación Furia Épica, que consiguió finalmente la muerte del ayatolá Ali Jamenei y que continúa en desarrollo. En respuesta a esto, Irán ha lanzado una andanada de misiles contra países vecinos con bases militares estadounidenses.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago 26 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric participa del lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric abordó este domingo la situación actual en Medio Oriente, luego que Israel y Estados Unidos realizaran un ataque conjunto en contra de Irán, el que hasta el momento ha dejado más de 200 personas fallecidas y logró la muerte del principal líder político y religioso del país, el ayatolá Ali Jamenei.

    El Mandatario, quien este domingo llegará a Juan Fernández, trató el tema a través de una publicación en X, en la que calificó de “inaceptables” las acciones de Estados Unidos e Israel y también las represalias que ha tomado Irán en contra de sus países vecinos.

    Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente. Y a la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres”, enfatizó.

    En ese sentido, Boric resaltó la importancia de la defensa de los derechos humanos. “No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”, concluyó.

    La respuesta del mandatario va en línea con la posición mostrada por Chile durante la jornada del sábado a través de Cancillería, que mostró su preocupación frente a la escalada militar en la zona.

    “Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”, señaló la entidad en un comunicado divulgado el día de los ataques.

    En tanto, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) valoraron la acción militar en contra de Irán como un “esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional”.

    Lee también:

    Más sobre:Gabriel BoricMedio OrienteIránEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros fiscaliza 237 vehículos en Vitacura por carreras clandestinas: se cursaron 40 infracciones

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Hay una detenida: PDI incauta domicilio de banda delictual con armamento y equipamiento táctico en La Pintana

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    Lo más leído

    1.
    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

    2.
    El cable que terminó por dinamitar las confianzas entre Kast y Boric

    El cable que terminó por dinamitar las confianzas entre Kast y Boric

    3.
    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    4.
    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    5.
    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    Ausencia de Michelle Bachelet en el cambio de mando abre nuevos cuestionamientos a su candidatura a la ONU

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    Presidente Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. a Irán y las represalias de este último en Medio Oriente
    Chile

    Presidente Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. a Irán y las represalias de este último en Medio Oriente

    Carabineros fiscaliza 237 vehículos en Vitacura por carreras clandestinas: se cursaron 40 infracciones

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev
    El Deportivo

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN
    Tecnología

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”
    Mundo

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    El Papa expresa “profunda preocupación” por conflicto en Irán y llama a frenar la espiral de violencia

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers