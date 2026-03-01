Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. y posteriores represalias de Irán en Medio Oriente

Santiago 26 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric participa del lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Presidente Gabriel Boric abordó este domingo la situación actual en Medio Oriente, luego que Israel y Estados Unidos realizaran un ataque conjunto en contra de Irán, el que hasta el momento ha dejado más de 200 personas fallecidas y logró la muerte del principal líder político y religioso del país, el ayatolá Ali Jamenei.

El Mandatario, quien este domingo llegará a Juan Fernández, trató el tema a través de una publicación en X, en la que calificó de “ inaceptables ” las acciones de Estados Unidos e Israel y también las represalias que ha tomado Irán en contra de sus países vecinos.

“Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente. Y a la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres”, enfatizó.

En ese sentido, Boric resaltó la importancia de la defensa de los derechos humanos. “No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”, concluyó.

La respuesta del mandatario va en línea con la posición mostrada por Chile durante la jornada del sábado a través de Cancillería, que mostró su preocupación frente a la escalada militar en la zona.

“Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”, señaló la entidad en un comunicado divulgado el día de los ataques.

En tanto, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) valoraron la acción militar en contra de Irán como un “esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional”.