SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    El pronunciamiento se produce en medio de una crisis regional que comenzó tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual, según Washington, busca derrocar al gobierno de Teherán.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Diego Martin

    La Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, emitió este sábado un comunicado en reacción a la escalada militar en Medio Oriente, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní en la región.

    En el texto, la OPE señaló que “Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia”, y en esa línea afirmó que valora “el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional”.

    El pronunciamiento se produce en medio de una crisis regional que comenzó tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual, según Washington, busca derrocar al gobierno de Teherán.

    La operación incluyó ataques contra el complejo del líder supremo iraní y provocó la muerte de altas figuras del régimen, mientras que Irán respondió con una oleada de misiles y drones contra bases estadounidenses, territorio israelí y otros objetivos en la región.

    Oficina del Presidente Electo respalda la seguridad nuclear y condena ataques del régimen iraní

    Preocupación por la población civil

    En su declaración, la OPE manifestó su inquietud por el impacto humanitario del conflicto. “Vemos con preocupación las hostilidades que se están desarrollando en Medio Oriente y en qué medida éstas puedan afectar a la población civil y causar víctimas inocentes”, indicó.

    Asimismo, el comunicado condenó “los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región”, en alusión a las represalias lanzadas por Teherán tras la ofensiva inicial.

    Finalmente, la Oficina del Presidente Electo expresó su expectativa de que se retomen los canales políticos para desescalar el conflicto. “Esperamos que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la seguridad, estabilidad y una paz duradera en la región”, concluye el texto.

    Oficina del Presidente Electo respalda la seguridad nuclear y condena ataques del régimen iraní
    Más sobre:OPEOficina del Presidente ElectoIránJosé Antonio KastPolíticaConflictoInternacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Netanyahu afirma que “esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    Qué se sabe de la escuela iraní donde se reportó la muerte de al menos 85 personas

    Lo más leído

    1.
    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    2.
    Reunión con Kast y Alvarado: Mulet concurre a la OPE para abordar reforma al sistema político y temas regionales

    Reunión con Kast y Alvarado: Mulet concurre a la OPE para abordar reforma al sistema político y temas regionales

    3.
    Máximo Pavez, el primer hombre de Kast en aterrizar en La Moneda

    Máximo Pavez, el primer hombre de Kast en aterrizar en La Moneda

    4.
    Boric tilda a gobierno de Israel de “asesinos y criminales” tras videos que muestran a soldados disparar a niño palestino

    Boric tilda a gobierno de Israel de “asesinos y criminales” tras videos que muestran a soldados disparar a niño palestino

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados
    Chile

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera

    Fantasma Figueroa destroza a Paqui Meneghini de cara al Superclásico: “Era un editor de videos que se convirtió en técnico”

    El guiño de Deportes Limache a Pablo Chill-e: “Voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar y jugar fútbol”

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC
    Tecnología

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán
    Mundo

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Netanyahu afirma que “esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago