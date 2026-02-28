Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

La Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, emitió este sábado un comunicado en reacción a la escalada militar en Medio Oriente, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní en la región.

En el texto, la OPE señaló que “Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia”, y en esa línea afirmó que valora “el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional”.

El pronunciamiento se produce en medio de una crisis regional que comenzó tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual, según Washington, busca derrocar al gobierno de Teherán.

La operación incluyó ataques contra el complejo del líder supremo iraní y provocó la muerte de altas figuras del régimen, mientras que Irán respondió con una oleada de misiles y drones contra bases estadounidenses, territorio israelí y otros objetivos en la región.

Oficina del Presidente Electo respalda la seguridad nuclear y condena ataques del régimen iraní

Preocupación por la población civil

En su declaración, la OPE manifestó su inquietud por el impacto humanitario del conflicto. “Vemos con preocupación las hostilidades que se están desarrollando en Medio Oriente y en qué medida éstas puedan afectar a la población civil y causar víctimas inocentes”, indicó.

Asimismo, el comunicado condenó “los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región”, en alusión a las represalias lanzadas por Teherán tras la ofensiva inicial.

Finalmente, la Oficina del Presidente Electo expresó su expectativa de que se retomen los canales políticos para desescalar el conflicto. “Esperamos que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la seguridad, estabilidad y una paz duradera en la región”, concluye el texto.