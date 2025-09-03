SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

Chávez está recluida en prisión después de que en junio de 2023 se le impusiera prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Castillo.

Por 
Europa Press
Betssy Chávez. Foto: AP

El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este miércoles la liberación de la exprimer ministra del país Betssy Chávez, encarcelada desde junio de 2023 tras ser acusada de participar en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.

El tribunal ha pedido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Tribunal Supremo la excarcelación de Chávez -actualmente hospitalizada tras varios días en huelga de hambre- al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa, según ha informado la emisora de radio peruana RPP.

Así, ha dispuesto al Poder Judicial que dicte las medidas necesarias para asegurar que la exprimera ministra acuda a las diligencias judiciales que son parte del proceso. También ha declarado “nulos los actos procesales relacionados con la prolongación de la prisión preventiva”.

Según la resolución, la Fiscalía “no presentó con antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva”. “En los hechos se tornó prácticamente imposible que se resuelva dicha incidencia dentro del plazo original de la prisión preventiva, tomando en cuenta que debe convocarse a audiencia y la defensa debe prepararse”, señala.

El Constitucional ha considerado “imperativo” no sacrificar la libertad de una persona cuando ha habido “falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de la justicia”, razón por la que debe primar el derecho a la libertad.

Chávez está recluida en una prisión de la provincia de Lima después de que en junio de 2023 se le impusiera prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Castillo.

Más sobre:MundoPerúBetssy ChávezPedro Castillo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Día Nacional del Vino se celebrará con fiesta enoturística en el centro de Santiago este jueves y viernes

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco

Médico de Viña del Mar imputado por abuso sexual a menor en la vía pública queda en prisión preventiva

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Día Nacional del Vino se celebrará con fiesta enoturística en el centro de Santiago este jueves y viernes
Chile

Día Nacional del Vino se celebrará con fiesta enoturística en el centro de Santiago este jueves y viernes

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul
Negocios

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul

Estatizar, fin a las AFP, una reforma tributaria y cambio de modelo: las medidas económicas del candidato Eduardo Artés

Lanzan nueva versión de herramienta para comprar rentabilidad y comisión de los fondos mutuos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto
Finde

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile
Cultura y entretención

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile

Una Casa de Dinamita: la amenaza nuclear según la elogiada película de Netflix y Kathryn Bigelow

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa
Mundo

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Debut de hija de Kim Jong-un en desfile militar en Beijing alimenta especulaciones sobre sucesión

Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo