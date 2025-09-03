Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado este miércoles la liberación de la exprimer ministra del país Betssy Chávez, encarcelada desde junio de 2023 tras ser acusada de participar en el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.

El tribunal ha pedido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Tribunal Supremo la excarcelación de Chávez -actualmente hospitalizada tras varios días en huelga de hambre- al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa, según ha informado la emisora de radio peruana RPP.

Así, ha dispuesto al Poder Judicial que dicte las medidas necesarias para asegurar que la exprimera ministra acuda a las diligencias judiciales que son parte del proceso. También ha declarado “nulos los actos procesales relacionados con la prolongación de la prisión preventiva”.

Según la resolución, la Fiscalía “no presentó con antelación suficiente el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva”. “En los hechos se tornó prácticamente imposible que se resuelva dicha incidencia dentro del plazo original de la prisión preventiva, tomando en cuenta que debe convocarse a audiencia y la defensa debe prepararse”, señala.

El Constitucional ha considerado “imperativo” no sacrificar la libertad de una persona cuando ha habido “falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de la justicia”, razón por la que debe primar el derecho a la libertad.

Chávez está recluida en una prisión de la provincia de Lima después de que en junio de 2023 se le impusiera prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto delito de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Castillo.