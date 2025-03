Trump acusa a Zelensky de “no querer que haya paz”

Donald Trump insiste en criticar a Zelensky, y esta vez lo hizo en su plataforma Truth Social, donde hizo un post para acusar al líder ucraniano de no estar interesado en negociar un acuerdo de paz.

Comentando a una noticia donde Zelensky decía que “el fin de la guerra está aún muy lejos”, aseguró: “Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenskyy, ¡y Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo! Es lo que estaba diciendo, este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos y Europa. E en la reunión que tuvieron con Zelensky, declaró rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no haya sido una gran declaración en términos de una demostración de fuerza contra Rusia. ¿Qué están pensando?”

Donald Trump encontrándose con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Foto: Reuters.

La declaración viene después del intercambio entre ambos en el Salón Oval de la Casa Blanca, que generó temores de que Washington estuviera dispuesto a ponerse del lado de Rusia.

En la noticia citada por Trump, Zelensky comentaba la relación con Estados Unidos, y aseguraba: “Creo que nuestra relación continuará, porque es más que una relación ocasional”, refiriéndose al apoyo de Washington durante los últimos tres años de guerra.

“Creo que Ucrania tiene una asociación lo suficientemente fuerte con los Estados Unidos de América” ​​para mantener el flujo de ayuda, aseguró un poco antes de dejar Kiev para ir a Londres.

Zelenskyy se mostró públicamente optimista a pesar de la reciente agitación diplomática entre los países occidentales que han estado ayudando a Ucrania con equipo militar y ayuda financiera. El giro de los acontecimientos no es bienvenido para Ucrania, cuyo ejército debilitado está teniendo dificultades para mantener a raya a fuerzas rusas más grandes.