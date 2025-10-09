Trump afirma que rehenes israelíes podrían ser liberados el lunes y que otros países de la región ayudarán a reconstruir Gaza

Luego de haber dado a conocer la firma entre Israel y Hamas de la primera fase del acuerdo de paz que él mismo impulsó, el presidente Donald Trump continuó informando sobre las diferentes medidas a seguir tras este paso fundamental. Entre ellas el que los rehenes probablemente serán liberados el lunes.

“Lo más importante es que los rehenes serán liberados”, le afirmó el mandatario estadounidense a Fox News, y agregó que “probablemente será el lunes”.

En la misma conversación también anunció que su administración ya está conformando un consejo de paz para lograr un fin duradero del conflicto en la Franja de Gaza, el que estaba contemplado en el plan de 20 puntos que había dado a conocer previamente.

La denominada “Junta de Paz” que supervisaría un “comité palestino tecnocrático y apolítico” encargado de la gobernanza diaria de Gaza. Una propuesta que además establecía que la junta estaría dirigida por el propio mandatario.

“Va a ser muy impactante y creo que, en gran medida, tendrá mucho que ver con toda la situación en Gaza”, dijo Trump. “Se cuidará de la gente. Será un mundo diferente”, afirmó.

El inquilino de la Casa Blanca también se refirió a la reconstrucción de Gaza, afirmando que “otros países” en el Medio Oriente ayudarán a concretarla, pero no ofreció más detalles sobre qué naciones podrían incluirse.

Gaza. Foto Rizek Abdeljawad/Xinhua. Rizek Abdeljawad

“Creemos que Gaza será un lugar mucho más seguro y que se reconstruirá, y otros países de la zona contribuirán a ello, porque poseen una enorme riqueza y desean que eso suceda”, declaró el presidente en una entrevista telefónica con la cadena de noticias. “Participaremos para ayudarles a lograr el éxito y a mantener la paz”, añadió.

Además, Trump aprovechó la ocasión para referirse a otra de las medidas que han marcado el accionar internacional de su gobierno: los aranceles. Así aseguró que estos eran una parte importante de su capacidad para lograr acuerdos de paz, insistiendo en que Estados Unidos “no va a negociar con gente que lucha”.

“Los aranceles han traído la paz al mundo, se lo aseguro. Han traído la paz al mundo”, le declaró a Sean Hannity, argumentando que los aranceles ofrecen “una vía formidable hacia la paz y la salvación de millones de vidas, millones y millones de vidas”.

También afirmó que sus aranceles jugaron un papel importante para lograr que India y Pakistán acordaran un alto el fuego a principios de este año.