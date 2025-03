Trump alienta la división política del país en su primer discurso ante el Congreso

Si alguna vez el discurso inaugural del Presidente de Estados Unidos ante el Congreso y la Corte Suprema fue uno de consenso y llamado a la unidad, eso ya no corre en la era Trump. Así quedó en evidencia la noche del martes, cuando el mandatario norteamericano, Donald Trump, se dirigió por primera vez ante los poderes del Estado desde la Cámara de Representantes y según distintos medios locales, dio un discurso “implacablemente partidista” e infló datos de su agitada gestión de seis semanas.

Nada más al iniciar su intervención, el republicano calificó a su predecesor como “el peor presidente de la historia” y reprendió a los parlamentarios demócratas por no celebrar sus logros, comparándolos con los del primer presidente de EE.UU., George Washington. “Estados Unidos ha vuelto”, proclamó.

The Associated Press aseguró que el mandatario “infló la magnitud de su victoria en noviembre, cuyo margen fue en realidad uno de los más pequeños de la historia de Estados Unidos. El tono fue más el de un discurso de campaña que el de un discurso ante el Congreso”.

El discurso, de 100 minutos de duración, estuvo antecedido por días agitados donde Trump anunció nuevos aranceles radicales contra México, Canadá y China y el cese en la entrega de ayudas militares a Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump. Archivo.

Según Reuters, “los líderes mundiales siguieron de cerca el discurso de Trump, un día después de que suspendiera toda la ayuda militar a Ucrania, en un marcado cambio de la política estadounidense”.

Y si bien se esperaba que el tema internacional estuviera presente en el discurso, no fue el centro de su intervención ante el Congreso. Esto, con la notable excepción de que dijo querer seguir adelante con el acuerdo sobre minerales con Ucrania que quedó postergado tras la desastrosa reunión de la Casa Blanca de la semana pasada.

“Al mismo tiempo, hemos mantenido conversaciones serias con Rusia y hemos recibido señales claras de que están dispuestos a hacer la paz”, dijo Trump. “¿No sería maravilloso?”.

El mandatario se ha empecinado en agrandar la retórica de que la culpa de la invasión rusa en 2022 fue de Ucrania, quien supuestamente inició la guerra, pero una encuesta de Reuters/Ipsos encontró que el 70% de los estadounidenses, incluidos dos tercios de los republicanos, dicen que Rusia fue más culpable, explicó la citada agencia de noticias.

No fue el único tema internacional que rondaba al discurso. “Los aranceles del 25% que impuso Trump a México y Canadá, dos de los aliados más cercanos del país, y un 10% adicional a las importaciones chinas agudizaron las preocupaciones de los inversores sobre la economía. El Nasdaq Composite ha caído más del 9% desde su máximo histórico de cierre del 16 de diciembre”, planteó Reuters. Y el republicano se refirió a ello durante la noche del martes.

Pero según Donald Trump, “los aranceles pretenden hacer a América rica de nuevo y hacer a América grande de nuevo. Y está ocurriendo y ocurrirá bastante rápido. Habrá un poco de disturbios, pero estamos bien con eso”.

Siempre según Reuters, “Trump, que a menudo se ha atribuido el mérito de las subidas del mercado, no mencionó la caída (de Nasdaq Composite) de esta semana. Tampoco abordó apenas los costes persistentemente altos, culpando a Biden por el precio de los huevos y diciendo que reduciría la inflación mediante un aumento de la producción energética”.

El resto del discurso trató principalmente de temas domésticos, donde hizo especial hincapié en la necesidad de que el Congreso, que actualmente es de mayoría oficialista, apruebe sus políticas fiscales.

También contó con la típica retórica trumpista, donde trató a los migrantes que cometen delitos como “salvajes”, y prometió prohibir lo que calificó como “ideología transgénero”. Según Reuters, todo ello estuvo salpicado de afirmaciones exageradas o abiertamente falsas.

El recién investido presidente Donald Trump habla con el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson después de una ceremonia de firma en la Sala del Presidente tras la 60ª ceremonia inaugural el 20 de enero de 2025, en el Capitolio de EE.UU. en Washington, DC. Archivo.

“Nuestro país está al borde de una recuperación como el mundo nunca ha presenciado y tal vez nunca vuelva a presenciar”, aseguró. Mientras, los demócratas levantaban pancartas que decían “no hay rey”, y “esto NO es normal”. Cerca de la mitad de los demócratas se retiraron del lugar antes de que Trump terminara su intervención, incluido el congresista de Texas, Al Green, que fue expulsado por protestar frente a las palabras del mandatario.

“Miro a los demócratas frente a mí y me doy cuenta de que no hay absolutamente nada que pueda decir para hacerlos felices o para hacerlos ponerse de pie o sonreír o aplaudir”, dijo una vez salió Green. Según The Associated Press, “los únicos aplausos de los demócratas ocurrieron cuando anunció que Ucrania quería reiniciar las negociaciones de paz”.

Respecto a la migración, el republicano afirmó que “su administración ya había lanzado una ofensiva fronteriza, citando el récord de arrestos de 8.300 migrantes en febrero en la frontera entre Estados Unidos y México. Esas detenciones se utilizan a menudo como indicador para calcular los cruces ilegales”, consignó Reuters.

En la misma línea, profundizó su proyecto de una “tarjeta dorada” que compre la ciudadanía estadounidense, a la par de la existente “tarjeta verde”. “Vamos a permitir el mayor éxito para las personas que crean empleo de todo el mundo para comprar un camino a la ciudadanía estadounidense”, aseguró. Este tendría como objetivo a los migrantes ricos, pues tendría un valor de 5 millones de dólares y les otorgaría un “estatus migrante preferente”, escribió The Associated Press. “Es como la tarjeta verde, pero mejor y más sofisticada”, profundizó Trump.

El mandatario también “se deshizo en elogios hacia Elon Musk, el multimillonario al que ha encomendado la revisión del gobierno federal y la fuerza laboral”, señaló The Associated Press. Mientras, los demócratas levantaban pancartas donde se leía “Musk roba”.

Según Trump, su multimillonario aliado ha descubierto “cientos de miles de millones de dólares de fraude”, lo que la misma agencia calificó como una “exageración enorme” de “los logros de su equipo”. A modo de ejemplo, AP explicó que “muchos contratos cancelados ya estaban pagados en su totalidad, lo que significa que el gobierno no recibió ningún ahorro”.