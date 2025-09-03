SUSCRÍBETE
Mundo

Trump asegura que la Guardia Nacional va a intervenir en Chicago y ahora apunta a Baltimore

El anuncio del eventual despliegue ha desatado un enfrentamiento político entre la Casa Blanca y el gobierno de Illinois, con inquietudes por el impacto en comunidades vulnerables y el uso de fuerzas federales en zonas urbanas marcadas por la violencia reciente.

Por 
Luis Cerda
 
Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que va a intervenir en Chicago, anticipando el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Illinois, tras denunciar en días previos una ola de delincuencia rampante.

Además, Trump incluyó a Baltimore, en Maryland, entre las urbes en donde planea actuar con fuerzas federales.

“Vamos a entrar. No dije cuándo. Tengo una obligación de proteger a este país y eso incluye a Baltimore”, afirmó Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, sin precisar detalles ni fechas para el operativo.

Trump justificó su decisión pese a las declaraciones del gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien se opuso al despliegue argumentando que “no necesitamos ayuda, estamos a salvo”.

El presidente reiteró que, solo el pasado fin de semana, Chicago registró al menos ocho muertos y 58 personas baleadas, calificando la situación de violencia como “un infierno”.

El mandatario criticó a Pritzker, llamándolo “gobernador terrible”, y extendió su cuestionamiento al gobernador de California, Gavin Newsom, por medidas similares y recientes fallos judiciales que han declarado ilegal el despliegue en Los Ángeles. “No hay lugar en el mundo, incluyendo Afganistán, que se acerque a esto”, agregó Trump.

Por su parte, Pritzker alertó que “en los próximos días, esperamos ver lo que está sucediendo en Los Ángeles y Washington DC en Chicago”, y aseguró que “estos esfuerzos no buscan combatir el crimen ni mejorar la seguridad”. El gobernador acusó a Trump de estar “poniendo a prueba su poder y provocando drama político para encubrir su propia corrupción”.

Además, Pritzker denunció que agentes “no identificables” en vehículos sin matrícula planean redadas en comunidades latinas, bajo el pretexto de perseguir “delincuentes violentos”. Ante esto, anunció su disposición a llevar el despliegue de tropas federales ante los tribunales y reafirmó: “Haremos todo lo posible para garantizar que los agentes que operan dentro de este estado lo hagan de manera legal y ética”.

