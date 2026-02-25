SUSCRÍBETE
    Mundo

    Trump anuncia la recepción de más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela

    En su discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos tildó al país sudamericano como "socio y amigo".

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, en su discurso del Estado de la Unión, la recepción de “más de 80 millones de barriles” de petróleo venezolano, y describió al país sudamericano como “amigo y socio”.

    “Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo”, declaró en su alocución, indicando que la producción estadounidense de crudo se ha visto incrementada en “más de 600.000 barriles diarios”. “Nadie puede creer lo que está viendo”, ha enfatizado.

    El inquilino de la Casa Blanca destacó además que “la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar”.

    La Administración Trump ha suavizado en el último mes sus sanciones contra Venezuela para impulsar la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país, un proceso iniciado el 7 de enero, cuando el Ejecutivo estadounidense comenzó a levantar restricciones a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo.

    El Parlamento de Venezuela aprobó a finales de enero la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, en medio del acercamiento político con Washington tras el ataque estadounidense a Caracas que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Desde entonces, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es considerada un contacto clave con el Gobierno de Estados Unidos especialmente en las negociaciones sobre las enormes reservas petroleras de su país.

