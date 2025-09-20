SUSCRÍBETE
Mundo

Trump anuncia nuevo ataque contra barco acusado de narcotráfico en aguas internacionales

El presidente de Estados Unidos confirmó que un buque, presuntamente vinculado al narcotráfico y a una “organización terrorista designada”, fue destruido por orden del Comando Sur. Se trata del tercer ataque en el Caribe en lo que va de semanas, en medio de crecientes tensiones con Venezuela.

Por 
Roberto Martínez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes sobre un nuevo ataque en aguas internacionales contra una embarcación que, según aseguró, transportaba droga hacia territorio norteamericano.

El operativo dejó sin vida a los tres ocupantes que viajaban a bordo.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump añadió que el barco transportaba “narcóticos ilícitos” con destino a las costas estadounidenses, con el objetivo de “envenenar a estadounidenses”.

Al mismo tiempo, lanzó un mensaje directo a los grupos vinculados al tráfico de drogas: “¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!”.

Por ahora, no se ha confirmado el origen del buque. Sin embargo, en las últimas semanas las fuerzas militares estadounidenses han llevado a cabo al menos tres ataques contra embarcaciones en el Caribe, presuntamente de origen venezolano.

Según datos entregados por el propio presidente, el Comando Sur ha destruido tres embarcaciones adjudicadas al narcotráfico y eliminado a 17 presuntos criminales desde agosto, aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad de los fallecidos ni detalles sobre la cantidad de droga que supuestamente transportaban.

Como en ocasiones anteriores, el mandatario republicano acompañó el anuncio con un video sin audio en el que se observa a una lancha azul desplazándose antes de ser alcanzada por un proyectil y estallar.

El ataque se produce en un contexto de alta tensión en el Caribe sur, donde Estados Unidos ha incrementado su despliegue militar en aguas internacionales, alegando la necesidad de “combatir el narcotráfico”.

Este mismo viernes, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, informó de una maniobra militar “exitosa” en la isla de La Orchila, en respuesta a la presencia norteamericana, acción que el mandatario Nicolás Maduro calificó como “una amenaza” a la soberanía venezolana.

Maduro ha reiterado que la estrategia estadounidense busca preparar un “cambio de régimen” en Caracas e imponer un “gobierno títere” favorable a Washington.

Trump, en contraste, negó el jueves haber mantenido conversaciones en esa línea con su administración, aunque ha insistido en que no dará tregua a lo que califica como redes criminales y terroristas en la región.

Más sobre:NarcotráficoDonald TrumpEE.UUMundo

