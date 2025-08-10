Trump anuncia que expulsará de Washington D.C. a toda la población sin hogar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo su intención de expulsar “inmediatamente” a toda la población sin hogar de la capital del país, Washington D.C., en un anticipo de la rueda de prensa que dará este lunes para dar a conocer su plan para reducir la criminalidad en la ciudad y que podría contemplar la declaración del control federal de la misma.

“Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de lo que ha sido jamás. La gente sin hogar se tendrá que marchar inmediatamente”, afirmó el mandatario en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

“Les daremos alojamiento, pero lejos de la capital”, añadió Trump antes de dirigirse directamente a los delincuentes, afirmando que: “los criminales no tienen que irse. Los vamos a meter en la cárcel, donde pertenecen”.

Los comentarios, que subió a la red social durante la mañana de este domingo, fueron acompañados por fotos de campamentos en las carreteras y basura. Además aseguró que todo este proceso va a acabar “muy rápidamente, como en la frontera”, añadiendo que “se acabó el ir de buen chico. Queremos recuperar nuestra capital”.

Horas después, escribió “antes de las tiendas de campaña, la miseria, la inmundicia y el crimen, era la capital más hermosa del mundo. Pronto volverá a serlo”.

Esta declaración se sumó a la amenaza de “ejercer mis poderes” y poner a la ciudad de Washington bajo “control federal” que el presidente dio a conocer la semana pasada, luego de que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), resultara herido durante el intento de robo de su automóvil.

Sin embargo, antes ya había propuesto previamente otras medidas de impacto parecido, pero circunscritas a la seguridad, como la asunción del control de la policía o el despliegue de la Guardia Nacional.