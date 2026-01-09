SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado Machado la próxima semana

    Trump, además señaló que “sería un gran honor” recibir el Premio Nobel de manos de Machado.

    Por 
    Europa Press
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en el ataque del pasado fin de semana sobre Caracas.

    “Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla”, ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

    El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que “sería un gran honor” recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que “es una persona muy agradable”, antes de reiterar que ha “detenido ocho guerras”.

    El mandatario ha respondido así después de que la opositora afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Maduro y la esposa de este, Cilia Flores.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaDonald TrumpMaría Corina Machado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Petro afirma que su futuro político “depende” de Donald Trump

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Lo más leído

    1.
    Liberan a los primeros presos políticos del régimen venezolano: un excandidato presidencial opositor y un colaborador de María Corina Machado

    Liberan a los primeros presos políticos del régimen venezolano: un excandidato presidencial opositor y un colaborador de María Corina Machado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados
    Chile

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    Parque Claudio Arrau de Colina: inauguran un nuevo pulmón verde con inversión superior a los $4.100 millones

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto
    Negocios

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central
    Tendencias

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno
    El Deportivo

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania
    Mundo

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Trump anuncia que recibirá a María Corina Machado Machado la próxima semana

    Petro afirma que su futuro político “depende” de Donald Trump

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo