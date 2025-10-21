SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump asegura que sus “aliados” en Medio Oriente están dispuestos a “enderezar” a Hamas si viola el acuerdo

Trump apuntó que "aún esperamos que Hamas haga lo correcto. De lo contrario, sufrirá un final rápido, furioso y brutal”.

Por 
Europa Press
Donald Trump amenaza con nuevos aranceles a Europa JIM WATSON

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que numerosos “aliados” en Medio Oriente y zonas aledañas se han mostrado dispuestos a actuar con “fuerza” en la Franja de Gaza y “enderezar” a Hamas si el grupo palestino “sigue actuando de mala fe” y viola el acuerdo de paz suscrito con Israel.

Estos aliados “me han informado explícitamente, con gran entusiasmo, de que aprovecharían la oportunidad, si así se lo pido, para ir a Gaza con una fuerza contundente y ‘enderezar a nuestro Hamas’”, ha asegurado el mandatario norteamericano en un mensaje en Truth Social.

Trump ha afirmado que él mismo le ha trasladado a estos países y a Israel que “de momento, no”. “Aún esperamos que Hamas haga lo correcto. De lo contrario, sufrirá un final rápido, furioso y brutal”, ha añadido, en línea con las amenazas vertidas en los últimos días para presionar al grupo palestino y que acate las directrices de su plan de paz.

El presidente de Estados Unidos, que la semana pasada encabezó una ceremonia con líderes internacionales en Sharm el Sheij (Egipto) para firmar dicho acuerdo, considera que este interés por colaborar evidencia un “amor” y un “espíritu” que llevaba “mil años” sin verse en Medio Oriente.

Este último aviso entronca con las acusaciones israelíes sobre presuntas violaciones del acuerdo por parte de Hamas, por ejemplo a la hora de entregar los cuerpos de los rehenes que aún quedarían en la Franja. Las organizaciones palestinas, por su parte, han denunciado que Israel ha incumplido lo pactado con nuevos ataques sobre Gaza, donde ya han muerto más de 68.000 palestinos desde el inicio del conflicto.

Más sobre:Donald TrumpMedio OrienteGazaHamasEstados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría detecta inconsistencias presupuestarias y ordena a UFRO reintegrar más de $4.300 millones al fisco

Una huella de sangre, una parcela en Curicó y consumo de drogas: las pistas que sigue la policía para encontrar a Krishna Aguilera

Parisi afirma que en un eventual gobierno no destinaría recursos para la campaña de Bachelet a la ONU

“La guerra ha terminado, Bibi”: El acuerdo de Gaza, revelado paso a paso por el negociador Gershon Baskin

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile

RN vuelve a instalar idea de AC contra exministro Pardow: “No es suficiente que haya salido de su cargo”

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

4.
Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

5.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League por TV y streaming

Contraloría detecta inconsistencias presupuestarias y ordena a UFRO reintegrar más de $4.300 millones al fisco
Chile

Contraloría detecta inconsistencias presupuestarias y ordena a UFRO reintegrar más de $4.300 millones al fisco

Una huella de sangre, una parcela en Curicó y consumo de drogas: las pistas que sigue la policía para encontrar a Krishna Aguilera

Parisi afirma que en un eventual gobierno no destinaría recursos para la campaña de Bachelet a la ONU

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla
Negocios

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Gremio de la construcción espera cerrar el año con un alza de 19% en venta de viviendas

Moody’s: perspectiva negativa para metales básicos, pero el cobre mantiene sus fundamentos

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel
Tendencias

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

La promesa de Javier Altamirano ante el doble desafío de la U: “Vamos a ir con todo ante Lanús y la UC”
El Deportivo

La promesa de Javier Altamirano ante el doble desafío de la U: “Vamos a ir con todo ante Lanús y la UC”

Las multas superan los $154 millones: los resultados de la fiscalización a clubes del fútbol femenino

Periodista argentino se encuentra con Arturo Vidal en Río de Janeiro: “¿Compró una tele grande? Mira el mundial por TV...”

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile
Finde

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile
Cultura y entretención

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile

Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

Trump asegura que sus “aliados” en Medio Oriente están dispuestos a “enderezar” a Hamas si viola el acuerdo
Mundo

Trump asegura que sus “aliados” en Medio Oriente están dispuestos a “enderezar” a Hamas si viola el acuerdo

“La guerra ha terminado, Bibi”: El acuerdo de Gaza, revelado paso a paso por el negociador Gershon Baskin

Polonia alerta a Putin si cruza su espacio aéreo de camino a Hungría para cumbre con Trump: “No descartamos detenerlo”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales