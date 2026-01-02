SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas

    Durante el jueves, miles de personas marcharon por varias ciudades iraníes para protestar por el deterioro de la situación económica

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este viernes al Gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población iraní “si dispara y asesina a manifestantes pacíficos”, después de que al menos seis personas, entre ellas un agente, murieran en los enfrentamientos que se produjeron este jueves durante el quinto día de protestas que se celebraron en varias partes del país.

    “Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, ha escrito Trump en Truth Social, su personal altavoz en redes sociales, desde donde ha advertido de que están “listos y preparados para actuar”.

    Este jueves, miles de personas han marchado por varias ciudades iraníes para protestar por el deterioro de la situación económica, agravada con caídas históricas de la moneda local, el rial, la crisis energética, o la escasez de agua.

    Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron por el momento al menos seis personas muertas, entre ellas un agente, y decenas de detenidos y heridos.

    La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes se produce además en pleno aumento de las sanciones económicas de Estados Unidos. En los últimos días Trump volvió a advertir al Gobierno iraní de intentar desarrollar de nuevo su programa nuclear bajo pena de posibles nuevos bombardeos como los que llevó a cabo en Junio junto a Israel y que mataron a unas mil personas.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    Director de Conaf destaca que hay un “18% menos de superficie afectada por incendios forestales”

    Las 100 empresas más valiosas del mundo: dominan EEUU, la tecnología y Chile está muy lejos de los gigantes globales

    Un total de nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    Tras el récord del Ipsa corredoras apuestan por otros 1.000 puntos de ganancias en 2026

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    2.
    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    3.
    Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

    Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

    4.
    Mamdani asume la alcaldía de Nueva York y promete gobernar “de manera audaz” desde la izquierda

    Mamdani asume la alcaldía de Nueva York y promete gobernar “de manera audaz” desde la izquierda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Director de Conaf destaca que hay un “18% menos de superficie afectada por incendios forestales”
    Chile

    Director de Conaf destaca que hay un “18% menos de superficie afectada por incendios forestales”

    Un total de nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025
    Negocios

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    Las 100 empresas más valiosas del mundo: dominan EEUU, la tecnología y Chile está muy lejos de los gigantes globales

    Tras el récord del Ipsa corredoras apuestan por otros 1.000 puntos de ganancias en 2026

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán
    Tendencias

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham
    El Deportivo

    El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham

    El drástico cambio que vivirá Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán para la temporada 2026

    “Con Zverev aclaramos todo”: Las sabrosas historias de Patricio Apey, el manager chileno de las estrellas del tenis

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas
    Mundo

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas

    Las mejores imágenes del trabajo de Médicos Sin Fronteras en 2025

    El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar