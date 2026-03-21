El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

Trump celebra muerte de exdirector de la FBI, Robert Mueller: “Me alegro de que haya muerto”

Donald Trump desató una ola de críticas este sábado tras reaccionar con un mensaje de tono celebratorio a la muerte del exdirector del FBI, Robert Mueller, quien lideró la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

“Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un mensaje que rápidamente generó controversia por su dureza.

Al respecto, el congresista neoyorquino, Dan Goldman, destacó la historia de servicio de Robert Mueller, pero alegó: “El presidente de Estados Unidos celebra repugnantemente la muerte de Mueller simplemente porque destapó los esfuerzos de Trump para robar las elecciones de 2016″.

“Mueller y Trump representan polos opuestos de lo que debería ser un servidor público.”, añadió.

Otro que reaccionó fue el senador demócrata Chuck Schumer, quien manifestó: “La crueldad es el objetivo. Trump busca distraerte del aumento del precio de la gasolina, su guerra sin sentido, los abusos del ICE y los archivos de Epstein. No le des lo que quiere”.

Enfermedad y antecedentes con Trump

Mueller falleció a los 81 años, tras una prolongada lucha contra el Parkinson, según informó su familia. El exfuncionario dirigió el Buró Federal de Investigaciones entre 2001 y 2013, periodo que incluyó su liderazgo tras los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, su figura adquirió especial relevancia política en 2017, cuando fue designado fiscal especial para investigar los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

Esa investigación marcó uno de los episodios más tensos de la política estadounidense reciente. Si bien el informe final concluyó que Rusia intervino en el proceso electoral, no estableció una conspiración directa con el equipo del entonces candidato republicano.

Aun así, el proceso mantuvo durante años una fuerte presión sobre la Casa Blanca y deterioró la relación entre Trump y las instituciones encargadas de la investigación.

Trump celebra muerte de exdirector de la FBI, Robert Mueller: “Me alegro de que haya muerto”

Durante ese periodo, Trump no ocultó su rechazo a Mueller. En reiteradas ocasiones calificó la indagatoria como una “caza de brujas” impulsada por sus adversarios políticos, cuestionando la legitimidad del proceso y atacando directamente al fiscal especial. Incluso llegó a negar públicamente haber ordenado su destitución, pese a los antecedentes recogidos en el propio informe.

Las críticas del mandatario también escalaron en actos públicos. En 2019, durante un mitin, arremetió duramente contra Mueller y su equipo, calificándolos de “gente enferma” y acusándolos de intentar removerlo del poder mediante acusaciones infundadas. Ese tono confrontacional se mantuvo a lo largo de los años, consolidando una relación marcada por la desconfianza y la hostilidad.

La muerte de Mueller reabre así ese capítulo de la política estadounidense, pero lo hace en medio de una nueva controversia, luego de que el propio Presidente optara por un mensaje que ha sido ampliamente cuestionado por su falta de empatía y por el nivel de confrontación incluso tras el fallecimiento del exfuncionario.