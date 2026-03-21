SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

    El Presidente de Estados Unidos generó polémica tras un mensaje en redes sociales sobre el fallecimiento del exdirector del FBI, con quien mantuvo una tensa relación durante años por la investigación sobre Rusia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump celebra muerte de exdirector de la FBI, Robert Mueller: “Me alegro de que haya muerto”

    Donald Trump desató una ola de críticas este sábado tras reaccionar con un mensaje de tono celebratorio a la muerte del exdirector del FBI, Robert Mueller, quien lideró la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

    “Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un mensaje que rápidamente generó controversia por su dureza.

    Al respecto, el congresista neoyorquino, Dan Goldman, destacó la historia de servicio de Robert Mueller, pero alegó: “El presidente de Estados Unidos celebra repugnantemente la muerte de Mueller simplemente porque destapó los esfuerzos de Trump para robar las elecciones de 2016″.

    “Mueller y Trump representan polos opuestos de lo que debería ser un servidor público.”, añadió.

    Otro que reaccionó fue el senador demócrata Chuck Schumer, quien manifestó: “La crueldad es el objetivo. Trump busca distraerte del aumento del precio de la gasolina, su guerra sin sentido, los abusos del ICE y los archivos de Epstein. No le des lo que quiere”.

    Enfermedad y antecedentes con Trump

    Mueller falleció a los 81 años, tras una prolongada lucha contra el Parkinson, según informó su familia. El exfuncionario dirigió el Buró Federal de Investigaciones entre 2001 y 2013, periodo que incluyó su liderazgo tras los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, su figura adquirió especial relevancia política en 2017, cuando fue designado fiscal especial para investigar los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

    Esa investigación marcó uno de los episodios más tensos de la política estadounidense reciente. Si bien el informe final concluyó que Rusia intervino en el proceso electoral, no estableció una conspiración directa con el equipo del entonces candidato republicano.

    Aun así, el proceso mantuvo durante años una fuerte presión sobre la Casa Blanca y deterioró la relación entre Trump y las instituciones encargadas de la investigación.

    Trump celebra muerte de exdirector de la FBI, Robert Mueller: “Me alegro de que haya muerto”

    Durante ese periodo, Trump no ocultó su rechazo a Mueller. En reiteradas ocasiones calificó la indagatoria como una “caza de brujas” impulsada por sus adversarios políticos, cuestionando la legitimidad del proceso y atacando directamente al fiscal especial. Incluso llegó a negar públicamente haber ordenado su destitución, pese a los antecedentes recogidos en el propio informe.

    Las críticas del mandatario también escalaron en actos públicos. En 2019, durante un mitin, arremetió duramente contra Mueller y su equipo, calificándolos de “gente enferma” y acusándolos de intentar removerlo del poder mediante acusaciones infundadas. Ese tono confrontacional se mantuvo a lo largo de los años, consolidando una relación marcada por la desconfianza y la hostilidad.

    La muerte de Mueller reabre así ese capítulo de la política estadounidense, pero lo hace en medio de una nueva controversia, luego de que el propio Presidente optara por un mensaje que ha sido ampliamente cuestionado por su falta de empatía y por el nivel de confrontación incluso tras el fallecimiento del exfuncionario.

    En cumbre Celac-África: Canciller Pérez Mackenna destaca integración económica y agenda común
    Más sobre:Robert MuellerDonald TrumpFBIMuerteTruth SocialEstados UnidosInvestigaciónRusia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad

    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

    En cumbre Celac-África: Canciller Pérez Mackenna destaca integración económica y agenda común

    Presidente Kast asiste a misa fúnebre del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas

    Irán ataca Dimona, región donde se ubican las principales instalaciones nucleares israelíes

    Muere Robert Mueller, exjefe del FBI que indagó supuesta injerencia rusa en elecciones de 2016 en de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Cuba asegura que no negociará su sistema político “ni con Estados Unidos ni con nadie”

    Cuba asegura que no negociará su sistema político “ni con Estados Unidos ni con nadie”

    2.
    Más de 20 países condenan bloqueo del estrecho de Ormuz y se declaran listos para intervenir

    Más de 20 países condenan bloqueo del estrecho de Ormuz y se declaran listos para intervenir

    3.
    Cuba: La dura crisis del turismo

    Cuba: La dura crisis del turismo

    4.
    Irán confirma un ataque de EE.UU. e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

    Irán confirma un ataque de EE.UU. e Israel contra su centro de enriquecimiento de uranio en Natanz

    5.
    Con la presencia del ministro Pérez Mackenna se lleva a cabo la X Cumbre de la Celac en Bogotá

    Con la presencia del ministro Pérez Mackenna se lleva a cabo la X Cumbre de la Celac en Bogotá

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down
    Chile

    Con presencia de Cecilia Morel: inician obras de gimnasio multisensorial en centro UC Síndrome de Down

    En cumbre Celac-África: Canciller Pérez Mackenna destaca integración económica y agenda común

    Presidente Kast asiste a misa fúnebre del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas

    Algoritmos en la faena: cómo la IA está construyendo la prevención de accidentes en Chile
    Negocios

    Algoritmos en la faena: cómo la IA está construyendo la prevención de accidentes en Chile

    LarrainVial y el mercado local: “El empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras”

    El agitado aterrizaje de Millicom en la exTelefónica y cómo debiera seguir

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio
    Tendencias

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    ¿Te sientes mejor cuando tu casa está ordenada y limpia? Esta es la explicación científica

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Selknam levanta cabeza ante Capibaras XV y vuelve al triunfo en la Súper Rugby Américas
    El Deportivo

    Selknam levanta cabeza ante Capibaras XV y vuelve al triunfo en la Súper Rugby Américas

    Charla con el plantel y entrenando a la par de los jugadores: los detalles del primer día de Fernando Gago en la U

    Fernanda Labraña va por la corona en el W15 de Santiago y su mejor ranking

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    Steve Hackett, la guitarra de Genesis: “Algunas cosas del grupo las he convertido en mías, porque incluyo más de mí mismo”

    El libro recomendado: un misterio rural contado desde los cimientos

    Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad
    Mundo

    Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad

    El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

    Irán ataca Dimona, región donde se ubican las principales instalaciones nucleares israelíes

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo
    Paula

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial