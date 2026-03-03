Trump dice que ejército iraní está prácticamente “noqueado” e Israel amplía sus posiciones terrestres en el Líbano

Esta foto, tomada el 1 de marzo de 2026, muestra una columna de humo elevándose en Teherán, Irán. El domingo por la noche, la televisora ​​estatal iraní IRIB informó que Estados Unidos e Israel habían atacado partes de la organización en Teherán. Un importante hospital de Teherán también fue blanco de ataques. Foto: Xinhua

El presidente Trump declaró el martes que funcionarios que Estados Unidos tenía en la mira como posibles nuevos líderes de Irán habían muerto en la campaña de bombardeos entre Estados Unidos e Israel y que el ejército iraní se encontraba prácticamente “noqueado”. A medida que se extendía la guerra en Medio Oriente, afirmó que el peor resultado sería que quienquiera que tomara el control de Irán fuera “tan malo” como sus predecesores.

En declaraciones a la prensa al inicio de una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, Trump afirmó que Irán estaba a punto de atacar a sus vecinos e Israel, y que decidió declarar la guerra para prevenirlo. Funcionarios con acceso a la inteligencia estadounidense, dijo The New York Times, han afirmado que Trump ha exagerado la inmediatez de cualquier amenaza que Irán representara para Estados Unidos.

“Estábamos negociando con estos lunáticos, y yo creía que iban a atacar”, dijo. Cuando se le preguntó si Israel lo había obligado, como se ha informado ampliamente, respondió: “En todo caso, podría haber obligado a Israel”.

Al preguntarle quién le gustaría que tomara el control de Irán, señaló que “la mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”. “Ahora tenemos otro grupo; según los informes, es posible que también estén muertos. Así que se avecina una tercera ola. Muy pronto no conoceremos a nadie”, dijo.

Sus declaraciones ocurrieron el mismo día que Israel bombardeara el complejo perteneciente al grupo responsable de elegir al próximo líder supremo de Irán.

El ataque tenía como objetivo golpear el recinto de la Asamblea de Expertos en la ciudad santa de Qom mientras sus miembros votaban para elegir al próximo líder del país, dijo una fuente a CNN, pero los medios estatales iraníes dijeron que el edificio fue evacuado antes del ataque.

Las imágenes posteriores al ataque parecen mostrar que el complejo quedó destruido y que grandes columnas de humo se elevaban desde la zona.

Trump señaló, además, que el ejército iraní ha sido prácticamente neutralizado, varios días después del inicio de los ataques estadounidenses. Respecto a Irán, afirmó: “No tienen armada, eso ha sido destruido. No tienen fuerza aérea, eso ha sido destruido. No tienen detección aérea, eso ha sido destruido. Su radar ha sido destruido... Casi todo ha sido destruido”.

Trump hizo estas declaraciones en la Casa Blanca el martes, antes de reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz. “Ya veremos cómo nos va, pero lo estamos haciendo muy bien. Tenemos un ejército excelente”, declaró Trump.

Cuando se le preguntó sobre el peor escenario posible, dijo: “Supongo que el peor escenario sería que, si hiciéramos esto, alguien tan malo como el anterior ocupara el puesto. ¿Verdad? ¿Eso podría pasar? No queremos que pase. Probablemente sería lo peor: pasar por esto y en cinco años darte cuenta de que pusiste a alguien que no es mejor”.

Las bolsas mundiales se desplomaron el martes y el precio del petróleo se disparó, ya que la creciente guerra en Medio Oriente sacudió la economía mundial y funcionarios estadounidenses e israelíes señalaron que su campaña de bombardeos contra Irán podría durar semanas. En la Casa Blanca, Trump predijo que los precios del petróleo caerían una vez que cesaran los combates; Merz afirmó que los altos precios del petróleo estaban perjudicando la economía mundial, un argumento para poner fin a la guerra rápidamente.

Por otro lado, el Departamento de Estado instó a los estadounidenses a abandonar inmediatamente 14 países de Oriente Medio. El aviso citó “graves riesgos para la seguridad” e incluía a Irán, Israel, Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, además de Baréin, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Siria, Yemen y los territorios palestinos. El Departamento de Estado ordenó por separado la evacuación del personal no esencial y sus familias de seis países: Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Además, los centros de datos de Amazon Web Services en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin quedaron fuera de servicio producto del ataque de drones. Se trataría del primer ataque importante contra la infraestructura digital occidental desde el inicio del conflicto. Para los analistas Irán ya no solo ataca activos militares, sino también la arquitectura económica y digital de toda la región del Golfo.

La Media Luna Roja de Irán, la principal organización de ayuda humanitaria del país, informó el martes que el número de muertos ascendió a 787 desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el sábado. El Pentágono informó que seis militares estadounidenses murieron en el conflicto y el Ministerio de Salud libanés indicó que al menos 31 personas murieron en los combates. En Israel, al menos 10 personas han muerto, y en el Golfo, seis fallecieron desde el sábado, según las autoridades.

Combates en Líbano

Los combates se intensificaron el martes entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, en el sur del Líbano. El ejército israelí afirmó estar llevando a cabo nuevos ataques en Irán y haber atacado instalaciones de almacenamiento de armas en Beirut, la capital libanesa, mientras Hezbolá afirmaba haber disparado drones de ataque contra Israel. El avance de Israel en el sur del Líbano generó temores de que pudiera estar considerando un ataque terrestre más amplio, similar al que lanzó durante su guerra de un año con Hezbolá, que finalizó a finales de 2024.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que desplegaron tropas más profundamente en el sur del Líbano, más allá de los cinco puestos que actualmente ocupa Israel, “como parte de una postura de defensa avanzada mejorada”.

Los soldados de la 91 División Regional “Galilea” están “posicionados en varios puntos cerca de la zona fronteriza como parte de una postura de defensa avanzada reforzada”, dijo el ejército.

Las FDI dijeron que están “trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo ataques selectivos contra la infraestructura terrorista de Hezbolá para eliminar amenazas y evitar intentos de infiltración en territorio israelí”, añadió.

Esto ocurre después de que Hezbolá lanzara cohetes y drones contra el norte de Israel la madrugada del lunes en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán por parte de Israel. El grupo terrorista disparó más cohetes y drones durante la noche y esta mañana.

El cierre de Ormuz

Por otro lado, el estrecho de Ormuz fue declarado formalmente cerrado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Iraní, con la amenaza de quemar cualquier barco que intente cruzarlo.

Normalmente, alrededor del 20% del petróleo y el gas mundiales pasan por la estrecha ruta marítima del Golfo. Sin embargo, el general iraní Sardar Jabbari afirmó que Teherán ahora “no dejará que ni una sola gota de petróleo salga de la región”.

La incertidumbre y las perturbaciones del comercio internacional causadas por la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses e israelíes ya han hecho subir los precios del petróleo.

Bloquear el estrecho podría inflar aún más el costo de los bienes y servicios a nivel mundial y afectar a algunas de las mayores economías del mundo, entre ellas China, India y Japón, que se encuentran entre los principales importadores de petróleo crudo que pasa por la vía fluvial.

Unos 3.000 barcos navegan por el estrecho cada mes y los analistas han advertido que cuanto más duren las amenazas a los barcos que pasan por el estrecho, más alto será el precio del petróleo y su transporte.

En este contexto, Trump dijo que la Marina de EE.UU. comenzará a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz “si es necesario”.

Según la agencia Bloomberg, desde que estalló el conflicto, solo un puñado de petroleros pequeños y medianos lo han cruzado, generalmente de noche y con sus transpondedores de localización, llamados AIS, apagados. Sin embargo, los grandes petroleros, la fuerza motriz del transporte de petróleo, lo están evitando.

La Armada estadounidense está asumiendo poco a poco el control total de la región, hundiendo varios buques de guerra iraníes, indicó la agencia. Bloomberg señaló que no hay indicios de que Teherán haya colocado minas en el estrecho, y numerosos graneleros y otros buques cruzan la vía fluvial sin obstáculos. Sin embargo, Irán aún puede disparar misiles de corto alcance desde su costa, además de drones económicos, para atacar cualquier petrolero.