Trump dice que su gobierno buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington DC

El presidente Donald Trump camina hacia el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 1 de agosto de 2025. Foto: Xinhua

En medio de su despliegue de la Guardia Nacional en ciudades de Estados Unidos para tratar con problemas de orden público, el presidente Donald Trump dijo este martes que su administración buscará la pena de muerte en casos de asesinato en Washington, DC.

“Cualquiera que asesine en la capital, (recibirá) la pena capital. Capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, DC, vamos a buscar la pena de muerte”, dijo el presidente durante una reunión con los miembros del gabinete este martes.

El mandatario republicano aseguró que es una medida de “preventiva muy fuerte”. “No sé si estamos listos para ello en este país... no tenemos otra opción”, comentó.

Trump agregó que la medida se implementará en Washington, DC, mientras que “los estados tendrán que tomar su propia decisión”.

Según CNN, no estaba claro de inmediato cómo funcionaría el decreto de Trump. Washington, DC, no tiene la pena de muerte, pero el gobierno federal sí. A diferencia de otros lugares, los fiscales, incluso aquellos que manejan casos de asesinatos locales en el Tribunal Superior de DC, trabajan para el fiscal estadounidense designado por el gobierno federal, recordó la cadena de televisión.