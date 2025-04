Trump dice que sus primeros 100 días en la Casa Blanca “son los más exitosos de cualquier administración”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó los primeros 100 días de su segundo mandato como los “más exitosos” de cualquier administración en la historia, durante una manifestación este martes con sus partidarios, en Michigan.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en medio de su primer gran mitín político desde que asumió el cargo, cuya finalidad fue celebrar sus logros en lo que va de su gestión en la Casa Blanca.

“Estamos aquí esta noche, en el corazón de nuestra nación, para celebrar los primeros 100 días más exitosos de cualquier administración en la historia de nuestro país, y eso es lo que dicen muchas, muchas personas”, dijo Trump ante una multitud de frenéticos seguidores, según reportan medios estadounidenses.

“Este es el mejor comienzo de 100 días, dicen, de cualquier presidente en la historia, y todo el mundo lo dice. Acabamos de empezar. No han visto nada todavía. Recién estamos comenzando”, agregó el magnate republicano.

El republicano de 78 años dijo que echaba de menos hacer campaña en un largo discurso que recordaba sus mítines como candidato presidencial.

Repasó una a una todas sus obsesiones en el discurso. Llamó “dormilón” a Joe Biden e incluso hizo una encuesta con el público para ver qué apodo despectivo preferían para su predecesor demócrata.

Acusó a los medios de comunicación de ser “mentirosos”, a los jueces de ser “comunistas”, a los países aliados de haber “saqueado” comercialmente Estados Unidos y a los opositores demócratas de ser “chiflados de extrema izquierda”. Tampoco se salvó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. “No está haciendo un buen trabajo”, dijo.

Durante los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente ha impuesto su autoridad en una variedad de áreas, especialmente económicas, desatando una guerra comercial con sus aranceles y enfrentándose a otra potencia mundial como China.

Ha utilizado sus poderes presidenciales, casi sin consultar al Congreso, para generar cambios en la migración, seguridad fronteriza, el comercio, la educación, los derechos civiles, la tecnología y la innovación.

“Leí un editorial hoy que esta es la presidencia más importante de la historia, y ni siquiera fue realizada por un grupo que normalmente nos apoyaría”, agregó durante su discurso a sus seguidores, sin aclarar la fuente.

Si bien los partidarios de Trump y los republicanos han resaltado los logros del presidente durante sus primeros 100 días, las últimas cifras de las encuestas sugieren que los estadounidenses están menos entusiasmados con la forma en que Trump su gobierno.

El presidente tiene un 44% de aprobación y un 55% de desaprobación en la encuesta nacional más reciente de Fox News, que se llevó a cabo del 18 al 21 de abril, en línea con los sondeos de opinión de otros medios estadounidenses como The Washington Post y The New York Times.