Mundo

Trump espera que China converse con Rusia para lograr eventuales conversaciones de paz que terminen la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense se reunirá la próxima semana en Corea del Sur con su par chino, Xi Jinping.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Foto: REUTERS.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría señalado este sábado que esperaba ayuda por parte de China para lograr conversaciones con Rusia sobre el conflicto en Ucrania.

Las declaraciones las habría realizado mientras se encaminaba al avión presidencial para viajar rumbo a Corea del Sur, donde daría inicio a una gira por Asia en que se espera se reúna con su par chino, Xi Jinping.

Me gustaría que China nos ayudara con Rusia. Tengo una muy buena relación... con el presidente Xi. Muy buena”, señaló a la prensa en declaraciones rescatadas por la BBC.

Esto se da luego de semanas en que el avance en las conversaciones para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania se han estancado luego de haber sostenido en agosto una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, que por el momento no ha dado resultados concretos.

Por otra parte, la semana pasada el gobierno estadounidense rechazó una petición por parte del mandatario ucraniano Volodimir Zelenski de entregarle misiles Tonahawk para confrontar la amenaza rusa.

Además, también esta semana, EE.UU. anunció la aplicación de aranceles a dos de las mayores petroleras rusas: Lukoil y Rosneft.

