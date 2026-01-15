SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump habla con Delcy Rodríguez por teléfono: “Es una persona estupenda, hemos trabajado muy bien con ella”

    La presidenta encargada de Venezuela confirmó la conversación asegurando que se desarrolló en “un marco de respeto mutuo”. Esta se concretó un día antes de que el mandatario estadounidense reciba a María Corina Machado en la Casa Blanca.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles que mantuvo una “larga” llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer contacto conocido entre ambos líderes desde que ella asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

    “Acabamos de tener una conversación excelente hoy, y ella es una persona estupenda. De hecho, hemos trabajado muy bien con ella”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

    Para luego agregar: Marco Rubio (el secretario de Estado de EE.UU.), está contactándose con ella, yo también lo hice esta mañana. Hemos tenido una larga llamada, hablamos de muchas cosas, y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela”.

    Cabe agregar que el anuncio del jefe de Estado norteamericano se conoce un día antes de que María Corina Machado, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, sea recibida por él en la Casa Blanca.

    Por su parte, Rodríguez también confirmó en su cuenta en la red social x la conversación con su par estadounidense y la describió como “cortés”.

    Además, detalló que esta se desarrolló en “un marco de respeto mutuo” y que abordaron “una agenda de trabajo bilateral en beneficio” para ambos pueblos, así como “asuntos pendientes” entre sus gobiernos.

    La semana pasada la presidenta encargada de Venezuela juró en el cargo días después de que EE.UU. lanzara un ataque contra Caracas que terminó con un centenar de muertos y la captura de Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, tras meses de una escalada de tensiones entre ambos países por un supuesto tráfico de drogas.

    Más sobre:Donald TrumpDelcy RodríguezEstados UnidosVenezuelaLlamadaMundo

