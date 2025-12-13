Trump insinúa que EE.UU. comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que su país comenzará a realizar ataques terrestres en Venezuela, aunque poco después precisó que estas operaciones serían contra “gente horrible que está trayendo drogas” a Estados Unidos y no tienen porqué realizarse en territorio venezolano.

“Y ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, aseguró el jefe de Estado norteamericano al ser consultado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Para poco después modificar un tanto su afirmación, explicando que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país nuestros objetivos”.

🚨Update: War Begins!! President Trump declares LAND STRIKES in Venezuela are ‘STARTING!’ pic.twitter.com/S6Tt9cbDqJ — US Homeland Security News (@defense_civil25) December 13, 2025

Asimismo, Trump sostuvo que su gobierno ha eliminado el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”, añadiendo que, en concreto, se han reducido “el 96 por ciento de las drogas que llegan por agua”.

Para luego asegurar que él no quisiera ser el otro cuatro por ciento restante, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga y por los que ha sido acusado de cometer “asesinatos extrajudiciales”.

Entre risas y en tono de broma, también preguntó a los presentes en la Casa Blanca: “¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”, en relación a los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones que ya han dejado más de 80 fallecidos.

Por otro lado, Trump no quiso revelar cuáles van a ser sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, después de la incautación de un buque con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano hace apenas dos días.

De misma forma, el mandatario efectuó críticas contra Colombia, como ya hizo al asegurar que su presidente Gustavo Petro sería “el siguiente” en la lucha contra el narcotráfico, aunque quiso diferenciar la condición colombiana de la venezolana.

“Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso. Pero lo estamos deteniendo”, aseveró.

“Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera. Y tenemos un país sólido. Tenemos un país que la respeta. Vamos a mantenerla así. Y no vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas”, precisó finalmente Trump.