VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump insinúa que EE.UU. comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

    Sin embargo, el mandatario estadounidense también explicó que las incursiones terrestres no tienen "por qué ser necesariamente en Venezuela”, porque su objetivo son “las personas que traen drogas a nuestro país".

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

    El presidente Donald Trump afirmó este viernes que su país comenzará a realizar ataques terrestres en Venezuela, aunque poco después precisó que estas operaciones serían contra “gente horrible que está trayendo drogas” a Estados Unidos y no tienen porqué realizarse en territorio venezolano.

    “Y ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, aseguró el jefe de Estado norteamericano al ser consultado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

    Para poco después modificar un tanto su afirmación, explicando que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país nuestros objetivos”.

    Asimismo, Trump sostuvo que su gobierno ha eliminado el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”, añadiendo que, en concreto, se han reducido “el 96 por ciento de las drogas que llegan por agua”.

    Para luego asegurar que él no quisiera ser el otro cuatro por ciento restante, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga y por los que ha sido acusado de cometer “asesinatos extrajudiciales”.

    Entre risas y en tono de broma, también preguntó a los presentes en la Casa Blanca: “¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”, en relación a los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones que ya han dejado más de 80 fallecidos.

    Por otro lado, Trump no quiso revelar cuáles van a ser sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, después de la incautación de un buque con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano hace apenas dos días.

    De misma forma, el mandatario efectuó críticas contra Colombia, como ya hizo al asegurar que su presidente Gustavo Petro sería “el siguiente” en la lucha contra el narcotráfico, aunque quiso diferenciar la condición colombiana de la venezolana.

    “Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso. Pero lo estamos deteniendo”, aseveró.

    “Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera. Y tenemos un país sólido. Tenemos un país que la respeta. Vamos a mantenerla así. Y no vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas”, precisó finalmente Trump.

    Más sobre:Donald TrumpVenezuelaAtaques TerrestresEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    El rol de las parejas de Jara y Kast detrás de la presidencial

    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    Trump es demandado por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

    Lo más leído

    1.
    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia
    Chile

    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    El rol de las parejas de Jara y Kast detrás de la presidencial

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio
    Negocios

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026
    El Deportivo

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Trump insinúa que EE.UU. comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela
    Mundo

    Trump insinúa que EE.UU. comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    Trump es demandado por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor