BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

    El presidente de Estados Unidos atacó este miércoles a Katie Rogers, luego de que ella coescribiera un artículo de The New York Times donde abordaba su edad y resistencia física.

    Por 
    Lya Rosen

    Este miércoles el presidente de EE.UU. Donald Trump sumó un nuevo capítulo a sus ataques a mujeres periodistas, a menos de dos semanas de que le dijera “silencio, cerdita” a una profesional a bordo del Air Force One.

    Esta vez su blanco fue Katie Rogers, la reportera que coescribió un artículo en The New York Times sobre su edad y resistencia física en su segundo mandato, calificándola de “de tercera clase” y “fea, tanto por dentro como por fuera”.

    La nota, publicada el martes y también firmada por Dylan Freedman, analizó las agendas públicas de Trump este año y las de su primer mandato, afirmando que los estadounidenses ahora lo ven “menos que antes”.

    Además de detallar que el mandatario estadounidense tiene menos eventos públicos y viaja mucho menos dentro del país que durante su primer año en el cargo, en 2017, aunque está realizando más viajes al extranjero.

    En su informe, el periódico también sostuvo, que “cuando está en público, ocasionalmente, su batería muestra signos de desgaste”, en una referencia a signos de envejecimiento.

    Aunque, el artículo señaló que Trump “sigue siendo casi omnipresente en la vida estadounidense” y responde preguntas de la prensa “con mucha más frecuencia” que Joe Biden.

    Sin embargo, el jefe de Estado respondió con firmeza el miércoles por la mañana en una publicación en Truth Social diciendo: “Los espeluznantes del fracasado New York Times están de nuevo en acción”.

    En la misma, no mencionó al coautor de la nota, Freedman, pero atacó personalmente a Rogers, quien es corresponsal en la Casa Blanca.

    “La escritora de la historia, Katie Rogers, a quien se le asignó escribir solo cosas malas sobre mí, es una periodista de tercera categoría, fea, tanto por dentro como por fuera”, escribió Trump.

    Para luego agregar una auto promoción sobre lo mucho que ha trabajado este año y referirse directamente a su estado de salud, parte central de la historia de The New York Times, incluida la resonancia magnética que se realizó en octubre sin saberse aún el motivo.

    “Llegará el día en que me quede sin energía, le pasa a todo el mundo”, dijo Trump, añadiendo que: “pero con un EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA (‘Eso fue aprobado’) RECIENTEMENTE HECHA, ¡ciertamente ya no es así!”.

    El anterior insulto de Trump a una periodista

    El insulto de Trump a Rogers es el más reciente contra las reporteras que cubren su administración, ya que a principios de mes, mientras hablaba con la prensa en el Air Force One, el presidente hizo callar a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, diciéndole: “¡Silencio! ¡Silencio, cerdita!”.

    Esto luego de que Lucey le realizara una pregunta al presidente sobre la publicación de los archivos de la investigación del Departamento de Justicia en torno al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

    Una situación que no pasó inadvertida, pero que fue normalizada en ese momento por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que Trump es “muy franco y honesto” con los periodistas, además de contrastar su disposición para responder preguntas con su predecesor, el expresidente Biden.

    “Creo que el que el presidente sea franco, abierto y honesto en la cara, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vimos en la administración anterior, donde tuvimos un presidente que nos mintió en la cara y luego no nos habló durante semanas, se escondió en el piso de arriba y no respondió a nuestras preguntas”, afirmó Leavitt.

    Para después finalizar diciendo que: “Así que creo que todos en esta sala deberían apreciar la franqueza y la sinceridad que reciben del presidente Trump casi a diario”.

    Más sobre:Donald TrumpInsultoPeriodistaPresidenteEstados UnidosKatie RogersThe New York Times

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    SEC descarta por el momento nuevos responsables en el apagón del 25 de febrero

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    5.
    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”
    Chile

    Directiva PR rechaza apoyo de militantes a Kast: “Son cómplices activos del debilitamiento progresivo del radicalismo”

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto
    Negocios

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    SEC descarta por el momento nuevos responsables en el apagón del 25 de febrero

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B

    San Marcos saca una ventaja mínima ante Cobreloa en Arica en la primera semifinal de la Liguilla de Ascenso

    Champions League: el Arsenal le corta el invicto al Bayern Múnich y el Liverpool no detiene su crisis

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”
    Cultura y entretención

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”
    Mundo

    Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile