Trump llama “fea” a una periodista después de insultar a otra diciéndole “cerdita”

Este miércoles el presidente de EE.UU. Donald Trump sumó un nuevo capítulo a sus ataques a mujeres periodistas, a menos de dos semanas de que le dijera “silencio, cerdita” a una profesional a bordo del Air Force One.

Esta vez su blanco fue Katie Rogers, la reportera que coescribió un artículo en The New York Times sobre su edad y resistencia física en su segundo mandato, calificándola de “de tercera clase” y “fea, tanto por dentro como por fuera”.

La nota, publicada el martes y también firmada por Dylan Freedman, analizó las agendas públicas de Trump este año y las de su primer mandato, afirmando que los estadounidenses ahora lo ven “menos que antes”.

Además de detallar que el mandatario estadounidense tiene menos eventos públicos y viaja mucho menos dentro del país que durante su primer año en el cargo, en 2017, aunque está realizando más viajes al extranjero.

En su informe, el periódico también sostuvo, que “cuando está en público, ocasionalmente, su batería muestra signos de desgaste”, en una referencia a signos de envejecimiento.

Aunque, el artículo señaló que Trump “sigue siendo casi omnipresente en la vida estadounidense” y responde preguntas de la prensa “con mucha más frecuencia” que Joe Biden.

The Creeps at the Failing New York Times are at it again. I won the 2024 Presidential Election in a Landslide, winning all Seven Swing States, the Popular Vote, and the Electoral College by a lot. I one our Nation’s Districts by… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 26, 2025

Sin embargo, el jefe de Estado respondió con firmeza el miércoles por la mañana en una publicación en Truth Social diciendo: “Los espeluznantes del fracasado New York Times están de nuevo en acción”.

En la misma, no mencionó al coautor de la nota, Freedman, pero atacó personalmente a Rogers, quien es corresponsal en la Casa Blanca.

“La escritora de la historia, Katie Rogers, a quien se le asignó escribir solo cosas malas sobre mí, es una periodista de tercera categoría, fea, tanto por dentro como por fuera”, escribió Trump.

Para luego agregar una auto promoción sobre lo mucho que ha trabajado este año y referirse directamente a su estado de salud, parte central de la historia de The New York Times, incluida la resonancia magnética que se realizó en octubre sin saberse aún el motivo.

“Llegará el día en que me quede sin energía, le pasa a todo el mundo”, dijo Trump, añadiendo que: “pero con un EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA (‘Eso fue aprobado’) RECIENTEMENTE HECHA, ¡ciertamente ya no es así!”.

El anterior insulto de Trump a una periodista

El insulto de Trump a Rogers es el más reciente contra las reporteras que cubren su administración, ya que a principios de mes, mientras hablaba con la prensa en el Air Force One, el presidente hizo callar a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, diciéndole: “¡Silencio! ¡Silencio, cerdita!”.

Esto luego de que Lucey le realizara una pregunta al presidente sobre la publicación de los archivos de la investigación del Departamento de Justicia en torno al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Una situación que no pasó inadvertida, pero que fue normalizada en ese momento por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que Trump es “muy franco y honesto” con los periodistas, además de contrastar su disposición para responder preguntas con su predecesor, el expresidente Biden.

“Creo que el que el presidente sea franco, abierto y honesto en la cara, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vimos en la administración anterior, donde tuvimos un presidente que nos mintió en la cara y luego no nos habló durante semanas, se escondió en el piso de arriba y no respondió a nuestras preguntas”, afirmó Leavitt.

Para después finalizar diciendo que: “Así que creo que todos en esta sala deberían apreciar la franqueza y la sinceridad que reciben del presidente Trump casi a diario”.