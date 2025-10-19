Trump no fija fecha para desarme de Hamás pero asegura que es inevitable

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este domingo que no contempla un plazo específico para que las milicias de Hamás depongan las armas, aunque recalcó que se trata de una situación que tarde o temprano deberá ocurrir para garantizar la estabilidad en Gaza.

Hamás, por su parte, ha advertido que no planea entregar sus armas de forma inmediata, aunque ha abierto la posibilidad de un desarme parcial si sus fuerzas se integran en un “Ejército palestino unificado”.

“Prometieron que lo harían”, afirmó Trump en declaraciones a Fox News, refiriéndose a las acusaciones contra Hamás por asesinar a milicias rivales en la Franja. “Son gente muy violenta. Es una parte del mundo muy violenta. Nadie ha visto jamás semejante violencia”, añadió el mandatario estadounidense.

En cuanto a un calendario específico, Trump explicó que “no existe un calendario concreto de desarme”

“Es una especie de línea de tiempo que me estoy marcando yo, pero si en un momento dado no hacen lo que tienen que hacer, lo haré yo por ellos”, advirtió el mandatario estadounidense.