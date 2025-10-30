SUSCRÍBETE
Mundo

Trump ordena al Pentágono que comience “inmediatamente” pruebas de armas nucleares

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense mencionó a Rusia y China y afirmó que "ese proceso comenzará de inmediato".

Por 
Lya Rosen
Donald Trump. Foto: Europa Press.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio instrucciones este miércoles al Departamento de Defensa estadounidense para que comience la realización de pruebas de armas nucleares a un nivel equivalente al de China y Rusia, reanudando los ensayos de este tipo por primera vez en 33 años.

En una publicación en su red Truth Social, el jefe de Estado afirmó que “debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”.

Dicha publicación apareció horas antes de que Trump se reúna el jueves en Corea del Sur con su homólogo chino Xi Jinping, quien supervisa uno de los desarrollos de arsenal nuclear más rápidos del planeta. Una cita donde el mandatario estadounidense intentará llegar a una tregua en la guerra comercial con la nación asiática.

Además, el mensaje de Trump de esta jornada se produjo poco después de que él calificara de “inapropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba de un misil de crucero de propulsión nuclear que puede portar armas nucleares.

Putin afirmó que Rusia había probado con éxito su misil de crucero Burevestnik, “único” en su clase, que además el Kremlin describió como parte de los esfuerzos para “garantizar la seguridad nacional del país”.

Este es capaz de devastar regiones costeras provocando enormes marejadas radiactivas en el océano, a juicio de analistas militares.

Según el periódico británico The Guardian, poco antes, en otra publicación, Trump también afirmó falsamente que EE.UU. tiene más armas nucleares que cualquier otro país.

Sin embargo, es Rusia la que actualmente tiene un mayor número de armas nucleares confirmadas, con más de 5.500 ojivas nucleares, mientras que Estados Unidos posee 5.044, según cifras de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares.

La última prueba nuclear estadounidense, la Divider, se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1992 en el Sitio de Seguridad Nacional de Nevada. Además, ese año, el entonces presidente George H.W. Bush anunció una moratoria sobre las pruebas nucleares subterráneas.

