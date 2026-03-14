SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump propone una misión naval internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán

    El mandatario emplazó a países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido a tomar acciones.

    Por 
    Europa Press
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto una misión naval internacional para mantener el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca “abierto y seguro”.

    El mandatario ha expresado su deseo de que “países afectados” por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no ha dado plazos sobre la misma, sí que ha mencionado específicamente su “esperanza” de que países como “China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido” acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.

    En su mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump asegura que “el 100% de la capacidad militar (iraní) está destruida” por los ataques conjuntos que EE.UU. e Israel llevan efectuando desde hace dos semanas justo antes de reconocer que a Teherán le resulta “fácil enviar un par de aviones no tripulados, colocar minas o lanzar misiles a lo largo del estrecho, por muy derrotados que estén”.

    “Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha sido completamente decapitada”, ha manifestado el mandatario.

    “Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin piedad la costa y seguirá hundiendo barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz quede abierto, seguro y libre”, ha concluido.

    Más sobre:Estrecho de OrmuzDonald TrumpIránEEUUEstados UnidosOrmuzPetróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sujetos armados irrumpieron en Servicio de Urgencia Rural de Ventanas

    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    Aumentan a tres los fallecidos tras choque de vehículo con camión en Ruta 5 Sur hacia Río Bueno

    Ministro de Vivienda anuncia eliminación de inhabilidades para acelerar subsidios en reconstrucción de Viña del Mar

    OS7 de Carabineros anuncia la incautación de 240 kilos de ketamina y 500 kilos de marihuana

    Lo más leído

    1.
    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán

    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán

    2.
    Quién es el “Cangrejo”, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro que emerge como posible puente entre Cuba y EE.UU.

    Quién es el “Cangrejo”, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro que emerge como posible puente entre Cuba y EE.UU.

    3.
    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    4.
    El Ejército de EE.UU. afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán

    El Ejército de EE.UU. afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán

    5.
    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Sujetos armados irrumpieron en Servicio de Urgencia Rural de Ventanas
    Chile

    Sujetos armados irrumpieron en Servicio de Urgencia Rural de Ventanas

    Aumentan a tres los fallecidos tras choque de vehículo con camión en Ruta 5 Sur hacia Río Bueno

    Ministro de Vivienda anuncia eliminación de inhabilidades para acelerar subsidios en reconstrucción de Viña del Mar

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda
    Negocios

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    El árbitro en medio de la charla: la insólita imagen en el partido entre Chelsea y Newcastle en la Premier League
    El Deportivo

    El árbitro en medio de la charla: la insólita imagen en el partido entre Chelsea y Newcastle en la Premier League

    Crece la tensión por la Finalissima: el duelo entre Argentina y España podría ser cancelado

    La gran oportunidad de Lucas Cepeda en España: el Elche visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por LaLiga

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026
    Cultura y entretención

    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    Muere a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt

    Muere a los 64 años Phil Campbell, histórico guitarrista de Motörhead

    Trump propone una misión naval internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán
    Mundo

    Trump propone una misión naval internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán

    Quién es el “Cangrejo”, el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro que emerge como posible puente entre Cuba y EE.UU.

    Irán confirma que operaciones petroleras en Jark funcionan “con normalidad” tras ataque de EEUU

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”