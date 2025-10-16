Trump sostuvo una “larga” conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a la Casa Blanca
Este viernes se reunirá Donald Trump con el mandatario ucraniano en Washington. La visita se realiza en el momento en que la administración de Trump está estudiando enviar misiles Tomahawk a Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado jueves que está manteniendo una “larga” conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la víspera de la visita del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca.
“Estoy hablando con Putin ahora mismo. La conversación está en curso, una larga (conversación), y Putin y yo informaremos de los contenidos cuando concluya”, ha declarado el mandatario estadounidense a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.
La visita de Zelenski a Washington llega en un momento en el que la Administración Trump está estudiando enviar misiles Tomahawk a Ucrania, considerando que pueden convertirse en “un nuevo paso de agresión” en el conflicto.
Esta misma semana, el presidente de Ucrania anunció que una delegación negociadora de su país ya había partido rumbo a Estados Unidos, incluidos varios representantes diplomáticos, además de la primera ministra, Yulia Sviridenko o el ministro de Defensa, Rustem Umerov.
