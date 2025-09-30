SUSCRÍBETE
Mundo

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

En una reunión con altos mandos en Virginia, el presidente denunció “una invasión interior”, mientras que el jefe del Pentágono criticó la apariencia de las tropas con sobrepeso y anunció que “se acabaron las barbas”.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el 18 de septiembre de 2020, en Washington. Foto: Archivo Alex Brandon

El secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, convocó a cientos de oficiales militares estadounidenses a una reunión presencial el martes para anunciar directivas para las tropas que incluyen estándares de aptitud física “neutrales en cuanto al género” o “de nivel masculino”, así como el fin de la cultura “concienciada” en el Ejército.

“Líderes políticos necios e imprudentes se equivocaron de rumbo y perdimos el rumbo. Nos convertimos en el ‘Departamento Progresista’”, dijo Hegseth al inaugurar el evento en Quantico, Virginia. “Pero ya no”, sentenció.

“La era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y de no herir los sentimientos de nadie termina ahora mismo en todos los niveles”, declaró Hegseth, según informa The Associated Press.

El jefe del Pentágono utilizó la plataforma para criticar duramente los estándares de aptitud física y cuidado personal, las políticas ambientales y a las tropas transgénero, a la vez que promovía la flexibilización de las normas disciplinarias y el debilitamiento de las protecciones contra los novatos.

Hegseth afirmó que los líderes militares deberían “hacer lo correcto y dimitir” si no les gusta su nuevo enfoque.

Asimismo, criticó la apariencia de las tropas con sobrepeso, afirmando: “Es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono”. Aseguró que todas las pruebas de aptitud física se basarían únicamente en criterios masculinos y enfatizó la importancia de los estándares de aseo personal.

“La era de la apariencia poco profesional ha terminado. Se acabaron las barbas”, dijo Hegseth al público, que permaneció sentado en silencio, informó Reuters.

Trump y “la invasión interior”

El presidente Donald Trump luego abrió el debate con una broma mientras subía al escenario, diciendo: “Si no te gusta lo que estoy diciendo, puedes abandonar la sala, por supuesto, ahí se va tu rango, ahí se va tu futuro”.

Durante un discurso de 71 minutos ante altos líderes militares en Quantico, Trump sugirió que los militares utilicen “ciudades peligrosas como campos de entrenamiento”.

“Le dije a Pete (Hegseth) que deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pero militares, porque vamos a ir a Chicago muy pronto, es una ciudad grande con un gobernador incompetente”, dijo Trump durante su discurso ante un grupo de generales y almirantes de alto rango.

Asimismo, Trump advirtió a los mandos militares sobre “la invasión interior” en Estados Unidos. “Nos encontramos bajo una invasión desde dentro. No es diferente de la de un enemigo externo, pero más difícil, de muchas maneras, porque no llevan uniformes”, declaró.

“Es el enemigo interno y tenemos que controlarlo antes de que se salga de control”, dijo Trump. Los comentarios del mandatario se refirieron a delincuentes e inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización. También se quejó de los “insurrectos” financiados por la “izquierda radical”, indicó The Associated Press.

Según CNN, el mandatario republicano luego relató una anécdota sobre haber visto en los medios de comunicación cómo escupían a las tropas, y afirmó que, en parte, la nueva política debería ser: “Si ellos escupen, nosotros golpeamos”.

En relación con esto, Trump les dijo a los generales que si los vehículos militares o policiales eran impactados con ladrillos u otros objetos, los oficiales debían hacer lo que les diera la gana.

“Salgan de ese auto y hagan lo que quieran, porque esa gente está... ahora pueden morir por eso”, señaló.

