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    Trump vuelve a cargar contra la OTAN por “no hacer absolutamente nada” contra Irán: “No olvidaremos”

    Trump además ha reiterado que Washington en realidad “no necesita nada de la OTAN”.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo en el contexto de la guerra lanzada contra Irán hace casi un mes, a los que ha advertido de que Washington “no olvidará” esta falta de implicación.

    “Las naciones de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán”, ha insistido en un mensaje en redes sociales en el que nuevamente carga contra la OTAN después de que las naciones europeas descartaran sumarse a la misión naval propuesta por Estados Unidos para controlar el paso de Ormuz.

    En este sentido, Trump ha reiterado que Washington en realidad “no necesita nada de la OTAN”, aunque ha lanzado una advertencia apuntando que “nunca olvidará este momento tan importante en el tiempo”.

    Pese a que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido la “crucial” operación emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, y en los primeros compases de la guerra insistió en que los países europeos mayoritariamente respalban a Washington, lo cierto es que Europa ha evitado en todo momento verse arrastrada a la guerra en Irán y ninguna nación europea ha dado su visto bueno a sumarse a la misión que planea Washington para el paso de Ormuz.

    En este tiempo, Trump ha lanzado distintos ataques contra los aliados a los que ha llegado a tachar de “cobardes” por negarse a apoyar su propuesta de misión naval. Así denunció que “virtualmente” todos los países apoyan los objetivos del ataque a Irán pero rechazan prestar ayuda militar a Estados Unidos en el contexto bélico, una situación que ha aprovechado para reiterar sus dudas sobre la utilidad de la OTAN para Washington.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpIrán

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