    Mundo

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas

    El mandatario estadounidense fue el primero en confirmar la llamada, asegurando que pronto sostendrán una reunión con su homólogo colombiano en Washington.

    Por 
    Lya Rosen
    Fotos: REUTERS.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, mantuvieron la tarde de este miércoles una conversación telefónica, en el primer acercamiento entre ambos mandatarios luego de que Trump afirmara que no descartaba una operación en Colombia similar a la que ocurrió en Venezuela.

    El mandatario norteamericano confirmó la llamada en su red social Truth Social dando algunos pormenores de la misma. Una publicación que inició asegurando que fue un “gran honor” conversar con su par sudamericano para luego compartir detalles de la comunicación -que se concretó alrededor de las 18.00 horas locales (20.00 en Chile)- y que espera reunirse con él en un futuro próximo.

    Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, afirmó en su publicación Trump.

    Trump luego señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio. "Están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C.”, precisó.

    Las palabras de Petro

    Poco después, Petro fue quien se refirió a la conversación con el jefe de Estado norteamericano en una manifestación en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, convocada por su administración “en defensa de la soberanía nacional”.

    “Hoy traía un discurso y tengo que dar otro”, afirmó el mandatario colombiano al inicio de su alocución, para luego confirmar su llamada con el presidente Trump y marcar distancia de Nicolás Maduro, afirmando que “Trump no es bobo” y que la oposición lo engañó al decirle que él era el jefe del narcotráfico local.

    Engañaron a Trump y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia: que Petro es el jefe del narcotráfico, si casi lo matan cuatro veces”, afirmó el presidente colombiano ante los asistentes a la reunión en la capital de Colombia.

    Ayer en la prensa empezó un rumor de un barco de EE.UU. en agua colombiana, y yo estaba en el mar... total es que era mentira, era un barco del cual no tuve noticias de su destino, no supe si estaba armado o era mercante, salió de Venezuela”, añadió Petro sobre los rumores en torno a él.

    Las advertencias de Trump a Colombia

    La llamada viene a distender las tensiones entre Bogotá y Washington, que se profundizaron luego de que Trump sugiriera que no descartaba una operación militar en territorio colombiano, siguiendo el modelo de la operación que resultó en la captura de Maduro en Caracas el pasado fin de semana.

    Después de esta incursión en suelo venezolano, el mandatario estadounidense redobló sus advertencias al gobierno de Venezuela, pero también dirigió advertencias a otros países que considera estratégicos para la “seguridad nacional” estadounidense, nombrando a Cuba, México, Groenlandia y Colombia.

    Fue así que, el líder republicano puso a Petro nuevamente como uno de sus blancos, acusándolo, al igual que con Maduro, de vínculos con el narcotráfico. Además de calificarlo de “enfermo” y que “le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos”, y advertir en ese momento que “no va a seguir haciéndolo mucho tiempo, te lo aseguro”.

    Como consignó Reuters, cuando fue consultado por un periodista en un viaje en el avión presidencial sobre si esto implicaría una posible operación militar estadounidense en Colombia, Trump respondió: “Suena bien”, justificando que en ese país “han matado a muchas personas”.

    Este martes, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, informó sobre las acciones diplomáticas desplegadas por Colombia en los últimos días, entre ellas el envío de una nota verbal de protesta al Departamento de Estado en rechazo a estos últimos comentarios de Trump.

    Colombia exige respeto. Las diferencias entre Estados deben abordarse a través de los canales diplomáticos, el diálogo y las negociaciones”, se lee en el párrafo final de la nota que remitió el embajador Daniel García-Peña a Marco Rubio.

