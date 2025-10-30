Trump y Xi se muestran conciliadores durante su primer encuentro en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, mostraron este jueves un tono conciliador en Busan, Corea del Sur, durante su primer encuentro presencial desde el inicio del segundo mandato del neoyorquino en enero de este año.

“Creo que ya hemos acordado muchas cosas y que acordaremos algunas más ahora mismo. Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo”, señaló el jefe de la Casa Blanca al dar comienzo una reunión que duró 90 minutos, donde además calificó a Xi como un “negociador muy duro” y un “gran líder de un gran país”.

El mandatario chino, por su parte, aseguró sentirse “muy emocionado de volver a ver” a Trump y estar “dispuesto a seguir trabajando con” este con el objetivo de “construir una base sólida para las relaciones” entre Pekín y Washington.

Xi afirmó que “no siempre estamos de acuerdo y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, aunque también señaló que “ante los vientos, las olas y los desafíos, usted y yo (...) debemos mantener el rumbo correcto y garantizar la navegación estable del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Se espera que ambos dirigentes, reunidos en Busan al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ultimen los detalles de un acuerdo marco, negociado durante el fin de semana en Malasia.

Según este, China suspendería durante al menos un año el régimen de licencias para las tierras raras y reanudaría las compras de soya a Estados Unidos, a cambio de una reducción de los aranceles impuestos por el país norteamericano.

“Nuestros dos equipos económicos y comerciales alcanzaron un consenso básico para abordar nuestras principales preocupaciones respectivas y lograron avances alentadores. Esto proporcionó las condiciones necesarias para nuestra reunión de hoy”, apuntó Xi durante una intervención.

En esta además elogió los esfuerzos de paz de Trump, algo en lo que ambos gobiernos, afirmó, pueden trabajar “conjuntamente”.